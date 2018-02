Cote d'Ivoire: Vernissage - "Afrik ART Stral" se tourne vers l'espace et l'astronomie

L'exposition se présente en 2 parties. D'abord à travers l'astronomie, l'on note l'histoire de cette science, à travers des thèmes liés à l'espace et au principe d'action-réaction sur 22 panneaux

Après la première exposition en rapport avec les jeux et sociétés africaines, « Afrik-Art-Stral » a organisé une deuxième exposition, le mercredi 21 février au Centre commercial Cap Sud, à Abidjan-Marcory.

Ce deuxième vernissage est consacré à l'espace et à l'astronomie. Il a été conçu par le Centre national d'études spatiales(Cnes) en France et mis à la disposition des enseignants, écoles et universités.

L'exposition se présente en 2 parties. D'abord à travers l'astronomie, l'on note l'histoire de cette science, à travers des thèmes liés à l'espace et au principe d'action-réaction sur 22 panneaux toujours.« Elle répond en substance à toutes les craintes et aux interrogations sur l'espace. L'espace est-il très loin de la terre ? Y-a-tilun pilote dans la fusée ? Quels sont les grands enjeux de demain ? » Ce sont, entre autres, les problématiques de cette exposition.

La seconde exposition «Explorer l'univers» se consacre quant à elle à la répartition des galaxies dans l'Univers. 16 photographies et dessins, témoin de notre passé spatial et de notre futur tapissent les panneaux. Elle fait cas par ailleurs des1 800 planètes détectées en dehors du Système solaire. Un champ nouveau de l'astronomie qui constitue un défi technologique et scientifique pour mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre et peut-être découvrir des planètes similaires à la terre.

«AFRIK-ART-STRAL» est un concept né du partenariat entre Cap Sud art (une vitrine pour les musées et galeries en plein coeur de Cap Sud) et l'Association d'aide à l'équipement scolaire et culturel d'Orléans, (Aesco), une association non affiliée créée en 1993 intervenant au Congo, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.