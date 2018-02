Madagascar: Lutte contre la corruption - Le pays encore en recul

Le président de la CAF, Ahmad, est Malgache. Et il en est fier,tout comme il n'hésite pas à caser… Plus »

« C'est en partie ce phénomène de mobilisation de la société civile et des médias pour dénoncer la corruption qui a terni l'image (NDLR : de Madagascar), d'autant plus qu'après les enquêtes qui ont été faites, la population n'a pas pu apercevoir des sanctions donc l'impunité est toujours présente dans le pays. Les résultats dans ces cas là (NDLR : de corruption) dépendent toujours de la volonté politique de l'Etat. » qui regrette que l'impunité soit encore de mise malgré les enquêtes menées sur ces dossiers de corruption ».

La corruption continue de progresser à Madagascar. C'est le constat de Transparency International. Le pays recule de 10 places par rapport à l'année dernière dans le classement établi par l'ONG qui mesure l'indice de perception de la corruption dans 180 pays. Madagascar est classé 155ème. Malgré les efforts et les structures mises en place pour lutter contre cette corruption qui gangrène toutes les couches de la société, la Grande île reste l'un des pays les plus corrompus au monde.

