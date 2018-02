Cote d'Ivoire: Didiga festival 2018 - Zadi Zaourou renaît à Yacolidabouo

Six ans après sa mort, le professeur Zadi Zaourou continue d'être honoré par ses contemporains.

En témoigne la tenue du Didiga festival en hommage à son immense œuvre intellectuelle, culturelle et artistique. Le lancement officiel de ce festival d'expression culturelle de chants et de l'oralité a eu lieu le mardi 20 février 2018. C'est le Centre national de recherche des traditions orales (CNRTO) à Cocody, « laboratoire de recherches et de création du professeur Bottey Zadi Zaourou » comme l'a indiqué le professeur Atsin N'cho (directeur du centre), qui a été le théâtre de cette cérémonie. Les initiateurs avec à leur tête Eugène Zadi ont présenté les grandes articulations de la deuxième édition de ce festival qui se déroulera les 23, 24 et 25 mars 2018 à Yacolidabouo, département de Soubré.

Mais avant, Eugène Zadi a souligné que ce sont les nombreux témoignages venant de la Côte d'Ivoire et du monde entier reconnaissant la qualité du travail intellectuel du professeur Zadi Zaourou, qui ont suscité le désir de prolonger son action et de partager sa vision du monde avec des personnes de bonne volonté. L'appel de Marcel Zadi Kessy, ancien pré- sident du Conseil économique et social recommandant aux ressortissants de Yacolidabouo de s'impliquer dans le développement économique et culturel de leur village et la volonté d'initier les jeunes aux valeurs culturelles africaines, ont également guidé la mise en place du Didiga Festival.

Pour cette seconde édition qui s'annonce « grandiose avec la participation du groupe Magic Système », les festivités s'articuleront autour du Kessy tour pour expliquer et montrer le modèle de développement de Yacolidabouo, de la case des contes avec des conteurs professionnels et amateurs, d'une conférence publique sur la pensée du professeur Zadi Zaourou animée par le professeur Sery Bailly, caution intellectuelle de ce festival. Mais également un festival gastronomique avec les spécialités culinaires du pays bété et l'espace jeunes avec le spectacle des bois. Une procession sur la tombe du professeur Zadi Zaourou refermera le Didiga festival. L'organisation de cette édition « bénéficiera de l'orientation de Gaou Productions » a rassuré Ouattara Yacouba, directeur des opérations.

Eugène Zadi a tenu à « saluer l'humilité du groupe Magic Système qui a décliné plusieurs propositions internationales pour se rendre dans le petit village de Yacolidabouo pour se produire au Didiga festival ». Les prestations du parolier Alain Tailly, des troupes de danses et de chants traditionnels Didiga et Aninka ont donné la note artistique vivante à cette cérémonie de lancement officiel du Didiga festival 2018.