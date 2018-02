Cote d'Ivoire: Filière déchets solides - Les opérateurs nationaux suspendent l'arrêt de travail prévu le 23 février prochain

Tout est bien qui finit bien. L'Association interprofessionnelle des opérateurs de la filière déchets solides (Aifd) qui avait annoncé un arrêt de travail pour le 23 février 2018, a décidé de suspendre cette décision.

Dans une déclaration en date du mardi 20 février 2018 dont nous avons reçu copie, les professionnels de la filière des déchets, membres de l'Aifd, ont annoncé la suspension de l'arrêt de travail prévu le 23 février 2018, sous réserve de la mise en œuvre des engagements pris par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, à travers les membres du cabinet. Ces engagements du cabinet de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, ont été pris avec le président de l'Aifd, Dr Soumahoro Youssouf, lors de la séance de travail, dans ledit ministère, le 19 février 2018. Ainsi, à l'issue des échanges, des assurances ont été données aux opérateurs nationaux de la filière des déchets solides.

A savoir la préservation des emplois ; la mise en place d'un cadre de concertation pour discuter de tous les problèmes de la filière des déchets solides ; la mise en place incessante d'un comité de pilotage des concertations, comprenant les différents acteurs et partenaires du secteur pour commencer les travaux et aboutir à un accord. L'Aifd a donc lancé un appel à la sérénité et à la mobilisation de tous les travailleurs du secteur, les exhortant à poursuivre le travail, tout en restant à l'écoute de leur hiérarchie. « Les opérateurs nationaux de la filière des déchets solides, membres de l'Aifd, voudraient ici saluer cette bienveillante attention qui a été accordée à leurs préoccupations.

Ils voudraient surtout réaffirmer leur engagement sans faille à discuter pour trouver des solutions aux problèmes qui minent leur secteur d'activités, toutes les fois qu'ils auront des interlocuteurs. », précise le communiqué de l'Aifd. Qui rappelle que la réunion de l'Aifd du 20 février, faisait suite à la réunion du mardi 13 février 2018. Elle avait pour but d'analyser la situation dans le secteur de l'activité de pré collecte, de collecte et de transport des déchets solides ménagers et assimilés (ordures ménagères) dans le District d'Abidjan.