Cote d'Ivoire: Football-Préliminaires coupes africaines des clubs - Ligue des champions le WAC passe, l'Asec en attente

Au match aller à Cotonou, les deux formations se sont neutralisées (1-1). Forte de ce résultat plutôt positif, la formation de Parakou veut créer la surprise, à Abidjan. «Nous connaissons maintenant notre adversaire. l'aSeC est une très bonne équipe mais nous avons notre mot à dire. nous sommes-là pour nous qualifier», a confié l'entraîneur béninois idrissou Muntari. du côté de Sol béni, on n'entend pas se limiter à la qualification. «nous avons notre destin en main... a 0 - 0, nous sommes qualifiés, mais nous jouerons non pas seulement pour nous qualifier, mais aussi pour gagner», a fait savoir le coach mimosas, amani Yao César lambert dans des propos rapportés par le site de l'aSeC Mimosas. Ce deuxième acte du face-à-face entre les Mimosas et les buffles a pour cadre le stade Félix Houphouët-boigny au Plateau (abidjan).

un but de Zan bi irié roland dans le temps additionnel (90+1) et les Guêpes de Williamsville se qualifient pour les 16èmes de finale de la ligue des Champions de la CAF.

