Cote d'Ivoire: Amélioration des conditions de vie des dockers - Une dizaine de pays partagent leurs expériences

l'amélioration des conditions de vie des dockers de côte d'Ivoire tient sérieusement à cœur au ministre des Transports, amadou Koné. Pour une réponse partielle à leurs différentes préoccupations, le gouvernement ivoirien vient d'adopter le code maritime et de mettre en place un cadre de dialogue social.

C'est ce qu'a indiqué le directeur de cabinet du ministère des Transports, Benjamin Soro, hier lors de la 7ème édition de l'assemblée zone afrique des dockers à Ivotel au Plateau autour du thème « Santé et sécurité au travail ». Il a rassuré l'ensemble des dockers que leurs préoccupations sont partagées par le ministre. Qui, a annoncé Benjamin Soro, recevra une délégation de la coordination nationale des dockers zone afrique (Idc) avant la fin de ces assises, pré- vues pour demain. Pour Benjamin Soro, les dockers constituent un maillon essentiel dans le développement des activités portuaires. et que la promotion d'un travail décent dans ce secteur est plus qu'une nécessité. Selon le collaborateur du ministre Koné amadou, près de 60 % du budget du pays provient des activités portuaires. d'ou la nécessité d'amé- liorer les conditions de vie et de travail de ces acteurs.

Pour lui, le thème de cette assemblée est d'actualité et pertinent. le secrétaire général de la centrale Syndicale Humanisme ( cSH), Soro mamadou, pour sa part, a invité les dockers à garder espoir quant à la prise du décret portant statut particulier des dockers en côte d'Ivoire. aussi, a-t-il plaidé auprès de la tutelle de faire en sorte que la côte d'Ivoire abrite le siège de Idc afrique. Quant au coordonnateur général Idc , l'espagnol Jorgi aragunde miguens, il a relevé que cette rencontre permet aux dockers d'échanger sur leurs conditions de vie et de travail. l'ouverture de cette 7ème assemblée zone afrique s'est déroulée en pré- sence du directeur général de Sempa Bemo et de son président du conseil d'administration, respectivement Ben mourad et Stéphane eolier. ces assises qui prennent fin demain ont enregistré la participation des dockers de côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, de la guinée Bissau, du gambie, du Sénégal, de l'espagne, des etats Unis et de la France.