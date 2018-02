Cote d'Ivoire: Handball (Ag élective) - Qui sont les quatre candidats ?

L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de Handball (Fihb) aura lieu ce samedi, au siège du comité national olympique de Côte d'Ivoire (Cno-civ).

Maintes fois reportée, l'Assemblée générale élective à la Fihb aura lieu finalement ce samedi au siège du comité national olympique. Quatre candidats sont en lice pour la succession du colonel Joseph Ouéréga.

Leur candidature a été validée, mercredi, par la Commission électorale présidée par Zéhi Sébastien. Aboucacar Karaboué, Jean Claude Boussou, Ehouman Boni Gilbert et Paul Blesson vont se livrer une rude bataille pour prendre les rênes du handball en Côte d'Ivoire. Leur passé dans le milieu du handball ivoirien et leurs propositions pour sortir la discipline de sa léthargie seront déterminants dans le choix des électeurs.

Ancien gardien de but de Grand-Bassam, de l'Omness de Dabou et de la sélection nationale, Boussou Jean Claude vit depuis quelques années en France, après sa carrière. C'est de l'hexagone, que ce juriste de formation a annoncé son intention de briguer la présidence de la fédération. Une idée qui a été bien accueillie par certains acteurs qui lui ont donné leur bénédiction. Fort de ce soutien, il propose un « printemps du handball ivoirien » qu'il décline autour de certains axes forts comme le financement et la restructuration des clubs.

Le Dr Aboubacar Karaboué est, lui, officier supérieur de la Gendarmerie Nationale. Il était membre du comité directeur de la fédération présidée par le colonel Joseph Ouéréga, avant d'abandonner le navire.

Pour s'attirer les faveurs des électeurs, il propose : « la bonne gouvernance, la formation, la communication, l'organisation de compétitions de haut niveau, la coopération avec d'autres structures, l'équipement des clubs et de la création d'une plateforme d'échanges autour des valeurs du handball ».

L'ex-responsable des équipes nationales dans l'administration du Colonel Joseph Ouéréga, qui estime avoir joué pleinement son rôle, avoue avoir les soutiens nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Paul Blesson, le candidat de la Vision handball club 2017 revendique également l'appui de partenaires et sponsors crédibles pour mettre en place son projet pour le handball ivoirien. Enseignant à la retraite, ancien joueur international, entraîneur, ancien Conseiller technique à la Fédération gabonaise de handball et ancien directeur technique national de la Fihb, ce technicien est considéré comme le père de la grande majorité de joueurs et de dirigeants actuels qu'il a eus en tant que technicien. Il propose une nouvelle dynamique du handball en vue d'un repositionnement au plan national et africain.

Enfin, dernier candidat à s'être déclaré, Ehouman Boni Gilbert est considéré comme le trouble-fête de cette élection. Vice-président du comité sortant, il a rendu sa démission, il y a quelques jours. Celui qu'on surnomme « Zamora » est bien connu dans le milieu pour avoir été président de Bandama Hbc et membre du comité directeur de Tiassalé Hbc. Mais l'annonce tardive de sa candidature et le fait de n'avoir pas fait campagne laisse présager un ralliement de dernière minute à un candidat au cours de l'Ag élective de samedi.