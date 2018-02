Les travaux de la septième assemblée zone Afrique de l'Idc se sont ouverts, le 21 février, à Abidjan-Plateau.

Les dockers de Côte d'Ivoire plaident pour un profil de carrière qui passe par l'adoption d'un nouveau décret plus avantageux que celui pris le 4 août 1999, définissant leur statut général. C'est par la voix du secrétaire général de la centrale syndicale « Humanisme », Soro Mamadou, que ce plaidoyer a été fait. C'était à l'ouverture des travaux de la septième assemblée zone Afrique du Conseil international des dockers (Idc), le 21 février au Plateau.

Soro Mamadou a également émis le vœu des dockers ivoiriens de voir le pays abriter le siège africain de l'Idc. Au nom de ses camarades, il a sollicité le ministre des Transports en vue de son implication active pour la réalisation de ce vœu.

Selon le premier secrétaire général adjoint du Collectif national des dockers (Cndd) de Côte d'Ivoire, par ailleurs président du comité d'organisation, Konan Bruno, « le décret 99-510 du 4 août 1999, portant statut particulier des dockers et dockers transits des ports de Côte d'Ivoire, nous maintient dans le statut de journalier depuis la date d'embauche jusqu'à la retraite. Alors, nous réclamons sa révision, en vue de l'adapter aux réalités actuelles. C'est-à-dire un nouveau décret qui prévoit un profil de carrière, améliore nos conditions de travail et de vie, etc. ».

Pour sa part, le directeur de cabinet, Soro Benjamin, représentant le ministre des Transports Amadou Koné, a indiqué que le gouvernement venant d'adopter un nouveau code maritime, alors un cadre de révision dudit décret a été mis en place par le ministre de tutelle. Qui, a-t-il dit, suit avec beaucoup d'attention les travaux en cours.

Soro Benjamin a souligné que le thème de cette rencontre intitulé: « La santé et la sécurité au travail : une problématique majeure pour les dockers des ports africains », interpelle le gouvernement à « promouvoir la culture de la prévention afin de garantir un travail décent à ses concitoyens que sont les dockers ».

Il a également relevé la « pertinence » du thème qui, selon lui, colle à « l'actualité ». Car, dira t-il : « nous savons que le métier de docker est une des professions les plus dangereuses au monde. De par sa nature, le docker dans sa tâche quotidienne, est confronté au risques de chutes et divers autres accidents ».

Les travaux de cette rencontre qui s'achèvent le 23 février, enregistrent la présence de plusieurs délégations venues de certains pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis d'Amérique. L'Idc est une plate-forme syndicale internationale œuvrant pour la défense des dockers (le bien-être, la formation, etc.) dans les ports du monde. Il a été créé le 27 juin 2000 en Espagne et compte 101000 affiliés à travers le monde, dont 15 000 en Afrique.