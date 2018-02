Tunisie: Tozeur - Le Chef du gouvernement annonce une série de mesures dans plusieurs domaines

Tunis — Le Chef du gouvernement Youssef Chahed, a annoncé, vendredi, à Tozeur, une série de décisions et de projets visant à faire de cette région, un gouvernorat pilote en matière d'économie verte.

Clôturant le conseil régional élargi du gouvernorat de Tozeur, tenu en présence des membres du gouvernement et de représentants des autorités régionales et de la société civile, il a considéré « que les fondements de base de cette orientation sont réunis et qu'il va falloir les exploiter », évoquant, à cet égard « le potentiel de la région en énergies renouvelables lui permettant d'atteindre l'autosuffisance énergétique à l'horizon de 2021 grâce aux stations solaires en cours de réalisation ».

Il a aussi annoncé la création d'une station de traitement des eaux usées dans la région de Chbika relevant de la délégation de Tamaghza, la réhabilitation des quartiers populaires et des réseaux d'assainissement de Tozeur, Nafta et Deguech et la programmation de la deuxième phase de la station photovoltaïque.

Evoquant l'agriculture biologique, Le Chef du gouvernement a également annonçé la création de 1000 hectares de périmètres irrigués et le forage de 20 nouveaux puits consacrés à l'irrigation outre la réalisation de la station de dessalement des eaux de la ville de Deguech et l'ouverture d'un groupement professionnel des dattes.

S'agissant du secteur touristique, Chahed a mis l'accent sur les atouts touristiques de la région, notamment en matière d'écotourisme, faisant savoir que des concertations sont en cours pour ouvrir une ligne aérienne entre Tozeur et Nice (France).

Dans le domaine de l'Habitat, Chahed a annoncé le démarrage de la construction de 9 mille logements, et d'inscrire le quartier Bani Ali (Nafta) parmi les interventions de l'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine.

En matière d'industrie, il a évoqué le lancement des mesures d'adoption de réaménagement de la zone industrielle Kastilia-Tozeur.

Concernant le secteur du transport, le chef du gouvernement a annoncé le réaménagement de l'escalier de l'aéroport de Tozeur et l'acquisition de 9 nouveaux bus pour les lignes interurbaines durant la deuxième moitié de l'année en cours.

Les mesures annoncées par le Chef du gouvernement ont également concerné les domaines sportif et culturel à travers le démarrage, fin 2018, des travaux de réaménagement du parcours d'athlétisme et le lancement d'études relatives à la création d'un centre de stages sportifs.

Parmi les mesures annoncées, figurent également la mise en place de nouvelles filières de formation au sein de l'Institut supérieur des études technologiques (agriculture oasienne, agriculture géothermique) et la restructuration du centre de formation professionnelle.