Tunisie: La dernière danse du vent

Ses films trouvaient échos dans une dimension humaniste où il questionnait la condition humaine et évoquait des thématiques universelles.

Depuis son premier court métrages Mon village, un village parmi d'autres, lauréat du Tanit d'or aux Journées cinématographiques de Carthage de 1972, on ressentait chez lui déjà une veine cinématographique qui le distinguait, une approche à mi-chemin entre la fiction et le documentaire qui reflétait sa double formation cinématographique et sociologique.

En 1982, son premier long métrage, L'Ombre de la terre, reçoit plusieurs prix, dont le prix du meilleur scénario au Fespaco. Il est également primé à la Semaine de la critique à Cannes. En 1989, il tourne Layla, ma raison qui est sélectionné en compétition officielle à la Mostra de Venise et obtient en 1991 le Prix du public au premier Festival du cinéma africain de Milan.

En 2006, il fut victime d'un accident de la route aux Émirats Arabes Unis où il devait présider le jury ; il y perd l'usage de ses membres.

Ce sort, qui s'est acharné sur lui et aurait pu mettre fin à sa carrière, n'a pas fait baisser les bras à Taïeb Louhichi qui ne s'est pas laissé aller à l'amertume et au désespoir. Sur sa chaise roulante, il a continué à rêver, à fabriquer des images dans sa tête et à les rendre réelles. Il a continué à faire des films ; un documentaire en 2011 Les Gens de l'étincelle, sur les protagonistes de la révolution tunisienne de 2011, puis L'Enfant du soleil en 2013 et achève son dernier long métrage La Rumeur de l'eau qui fut présenté aux dernières JCC.

Taïeb Louhichi n'est plus, certes, mais il laisse pour l'histoire une filmographie riche et éclectique et surtout une belle leçon de vie, de résistance et de dépassement de soi. Taïeb, celui qui n'a jamais baissé les bras, celui qui a su garder espoir et sourire jusqu'à la fin, part la tête haute accompagné par tant d'estime et d'amour de ses collègues et amis.