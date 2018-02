Tunisie: «Imago» et «angles de vue»

Elle s'inscrit dans l'art conceptuel et porte sur une réflexion et une recherche sur les thèmes de l'empreinte et de la mémoire. En fait, c'est une recherche sur le processus du moulage, tel un voile sculpté sur un visage, coquille qui en limite la forme, creux où se versent les traits et se figent, tel un masque mortuaire, empreinte précieuse gravée dans la matière.

Telle une mue imaginale où dans une fine enveloppe qui en limite le moindre repli, se forme le papillon, se forme l'imago».

La seconde exposition titrée «angles de vue» est une exposition de tableaux de photos œuvres d'artistes de l'Isba de Sousse inscrits en deuxième année mastère professionnel, spécialité photographie avec la collaboration de l'enseignante- encadreuse Najah Zarbout.

En fait, cette exposition dont le vernissage a eu lieu samedi 17 février, met en exergue les œuvres photographiques esthétiques et originales de ces étudiants et constitue un événement annuel que propose la galerie aux visiteurs. Cette exposition qui se déroule dans le hall principal de la galerie, comporte des photos prises selon divers angles de vue et met en valeur d'une part, les traits physionomiques du visage humain et de l'autre l'architecture urbanistique typique de la médina. Cette exposition de photos se poursuivra jusqu'au 2 mars.