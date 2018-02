Tunisie: Soixante Tunisiennes en « Femmes leaders de demain »

En quoi consiste cette expérience de coaching ou de formation que vous lancez au profit des candidates aux élections municipales tunisiennes ?

Après la révolution, je me suis dit que s'il y avait un espoir que les pays de la région avancent sur la voie de la démocratie, et la Tunisie en est un prototype, il fallait se reposer sur les femmes et sur les jeunes. Ce sont la grande partie de la société active, et les femmes ont un combat qu'elles mènent pour que leurs droits, égaux, soient reconnus et cela fait partie du combat démocratique. J'ai monté, en 2013, un projet qui s'appelle «Femmes leaders de demain». Nous avons sélectionné avec des associations partenaires dans les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, ainsi qu'en Belgique -- parce que je crois beaucoup en l'échange -- cinq jeunes femmes de chaque pays et on a une équipe de coachs dont une Marocaine, une Tunisienne, une Algérienne et deux Européennes, qui ont travaillé avec ces vingt femmes, pendant un an.

Il y a eu des échanges dans ces différents pays et ça a été une magnifique expérience. Au cours de cette expérience, on a eu les élections européennes, au mois de mai 2014, et on a eu en Belgique les élections pour le parlement fédéral et pour les parlements régionaux. Nous avons fait venir nos jeunes Maghrébines à Bruxelles et elles ont accompagné, chacune, une candidate aux élections. L'expérience a été formidable pas seulement pour ces jeunes femmes qui ont passé deux jours avec une femme qui a été déjà ministre ou députée, mais aussi pour nos femmes belges dont certaines ont des origines maghrébines. Cela a été tellement réussi que l'année suivante, 2015, et alors qu'il y avait les élections municipales au Maroc, j'avais proposé à des élues locales bruxelloises d'aller au Maroc et d'accompagner des candidates marocaines. C'était une expérience très réussie sur laquelle on a fait des reportages intéressants.

Le concept de cette expérience est-il basé sur le coaching ou sur l'échange et qu'attendez vous de cette expérience en Tunisie?

C'est surtout l'échange ! Le corps du programme c'était du coaching mais là c'était de l'échange. D'ailleurs, en 2016 il y avait les élections législatives au Maroc et on a fait la même chose en ramenant des élues belges accompagner des candidates marocaines. Ici pour la Tunisie, c'est une autre paire de manches. L'expérience tunisienne est exceptionnelle et la Tunisie est comme un laboratoire pour ce processus de démocratisation avec toutes les difficultés existantes. N'empêche, les Tunisiens ont franchi, malgré tout, une bonne série d'étapes démocratiques à cause et avec une société civile extrêmement vivante et riche. On s'est dit que tout simplement on doit s'investir en accompagnant les femmes candidates aux prochaines élections municipales.

On a alors lancé ici, en Tunisie, une campagne de recrutement pour les candidates qui seront au nombre de soixante. Ce sont des femmes jeunes et moins jeunes, de différentes sensibilités politiques et dont des indépendantes aussi, et voilà que nous avons reçu quelque cent trente candidatures de tous les gouvernorats du pays. On a fait une présélection et on a rencontré une centaine de ces candidates durant deux jours d'entretiens avec elles. C'était magnifique. C'était une véritable photographie sociologique de la Tunisie actuelle. On a rencontré des femmes jeunes et moins jeunes mais toutes ayant un engagement et une volonté de contribuer et à faire quelque chose pour leurs villes et pour la population de leurs communes.

Moi j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie pour préparer ce projet et je me suis dit qu'avec la parité verticale et celle horizontale et avec le redécoupage du pays et avec ces premières élections municipales d'après-révolution cela devrait être l'anarchie, d'autant plus que la loi sur les collectivités locales n'était pas passée. Et voilà que j'ai trouvé des femmes bien dans leur élément et un système bien en place pour organiser ces élections.

En Belgique nous sommes en processus de décentralisation permanent et qui remonte à cinquante ans. On a progressivement décentralisé le pays qui est devenu un Etat fédéral avec de plus en plus de compétences pour les régions et les communautés, et de moins en moins de compétences au niveau fédéral. D'ailleurs, il y a deux ans j'ai fait venir un groupe de femmes juges administratifs pour leur expliquer ce processus de décentralisation que nous avons eu en Belgique. Elles ont rencontré des acteurs de la décentralisation à tous les niveaux : constitutionnalistes, élues fédérales, régionales et locales, pour essayer de voir comment notre système complexe fonctionne. Nous avons neuf ou dix parlements et autant de gouvernements !

Chez les femmes que vous avez rencontrées qu'est-ce que vous avez pu en dégager : un sens de responsabilité citoyenne, d'engagement ou autre volonté de percer ?

Fondamentalement, c'est l'engagement, la citoyenneté et l'envie d'améliorer les choses dans leurs quartiers et communes. Lors des entretiens de présélection, nous avons rencontré plusieurs profils de femmes, jeunes et moins jeunes, universitaires, ingénieurs, artisanes et autres. Il y a de l'engagement sur plusieurs sujets dont les questions d'égalité hommes-femmes, la gestion des déchets, l'électricité, la lutte contre la pauvreté, etc. J'ai senti un sens citoyen extraordinaire chez ces femmes. Il y en a beaucoup qui sont focalisées sur le local, et certaines qui affichent une ambition d'aller plus loin après les élections. C'est une expérience extraordinaire. D'ailleurs, une jeune réalisatrice, Fatma Cherif, est en train de réaliser pour nous un film documentaire qui intéresse déjà des chaînes de télé...

Pour nos candidates, nous allons en garder soixante et nous avons planifié deux blocs de formations dont le premier vers fin février et l'autre vers fin mars ici à Tunis. Pour ces soixante candidates nous avons une équipe de coachs, avec une équipe autour et les formations seront combinées avec du coaching au leadership, développement personnel, apprendre à prendre la parole en public, faire campagne, travailler en réseau, etc. Beaucoup de travail sur le développement personnel.

Qu'est-ce qui va suivre ces formations et avez-vous un programme d'après les élections ?

Il est prévu de faire venir dix élues locales belges, ici, pour faire du mentoring avec nos candidates retenues. D'ailleurs, ce programme est soutenu par le ministère belge des Affaires étrangères, la Fédération Wallonie-Bruxelles, et l'Organisation internationale de la Francophonie. Nous voulons, pour l'année qui va suivre les élections, programmer un accompagnement à ces élues dans leur travail au niveau local, de les ramener à Bruxelles et de les loger pendant une semaine chacune chez une élue locale pour voir comment elle mène sa vie professionnelle, familiale et comment ça se passe au conseil communal, etc. Pour rester toujours dans l'échange. Etre élue c'est un mode de vie.

Nous pensons que ce projet est un projet pilote que nous pourrions adapter et utiliser dans d'autres pays du monde arabe et peut-être africain.