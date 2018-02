Tunisie: Pour une généralisation de ces espaces citoyens

Un centre a ouvert à Ennasr il y a près de dix ans et un autre récemment à Aïn Zaghouan. Insignifiant pour une ville de plus de deux millions d'habitants.

M.Okba Harar, agent municipal dans le centre d'Ennasr, avoue sa stupéfaction de ne pas voir fleurir d'autres centres de ce genre dans des zones désenclavées. Celle reculée telle que Riadh El Andalous dans la municipalité de l'Ariana est concernée. «Entre Riadh El Andalous et Ennasr, il n'y a qu'un seul centre postal sur plusieurs kilomètres. Un centre qui regroupe plusieurs pôles est indispensable dans cette zone». Ce centre facilite énormément la vie de la personne qui a plusieurs règlements à opérer en un court laps de temps.

Ainsi, on peut payer la facture d'électricité Steg, d'eau Sonede, déposer des bulletins de soins d'assurance maladie Cnam. Mais encore, la Poste tunisienne, l'Office national de l'assainissement et la municipalité de l'Ariana y offrent leurs services. En quelques minutes, le tour est joué. Pourtant d'un autre côté on peut y voir, là, un service de luxe à Ennasr. Dans un rayon d'une centaine de mètres vous trouverez la panoplie de services à une ou deux exceptions près. «Tout le monde n'est pas au courant de la disponibilité de ce service», termine M. Harar. Il est vrai que les horaires spéciaux de la maison des services administratifs et le doute sur la régularité du fonctionnement de tous les services à la fois, sans permanence avec un seul guichet par structure administrative, ne tente assurément pas tout le monde. Y a-t-il anguille sous roche ?

Ce mercredi 14 février 2018 au petit matin, jour de pluie à Tunis, les guichets sont tous occupés par le personnel, comme à l'accoutumée. Les clients qui veulent régler leurs factures passent directement sans récupérer ni ticket d'attente ni faire la queue. Ceux qui veulent s'acquitter de formalités municipales n'ont qu'à attendre durant de courtes minutes. Le temps d'être reçu par un agent municipal fort courtois et accueillant. Un service de proximité qui rapproche le client de son agence de manière judicieuse et idéale. Le gouvernement compte bien généraliser cette expérience dans d'autres régions.

Généralisation des maisons des services administratifs

Un projet de développement et de généralisation des maisons des services administratifs a été lancé l'été 2017. C'est un projet prioritaire qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de l'administration publique à l'horizon 2020 et qui cible 22 délégations (dans 16 gouvernorats) dont les services administratifs prioritaires demeurent insuffisants.

Ce projet vise à rapprocher les services administratifs à forte demande et les regrouper dans un espace commun, en consécration des dispositions constitutionnelles relatives à l'équité dans le service public et afin de réaliser la parité entre les régions et renforcer la confiance du citoyen en l'administration.

La création de 22 maisons des services administratifs dans plusieurs délégations est attendue.

Le développement de l'actuelle expérience des maisons des services administratifs vise la diversification des mécanismes d'accès à ces services, de manière à les adapter aux particularités de chaque région et aux besoins de ses habitants.

On apprend que ces services relèveront des structures publiques telles que :'

- les services municipaux ;

- la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) ;

- la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (Cnrps)

- l'Office national de la poste ;

- la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) ;

- la Société nationale d'exploitation et de distribution de l'eau (Sonede) ;

- Tunisie Télécom et l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (Aneti).

La réalisation du projet de numérisation de l'administration à l'horizon 2020 se fera de manière à garantir l'efficacité et la célérité des services administratifs à distance. Il y a actuellement quatre centres répartis sur toute la République tunisienne, un à Sousse, un à Sfax et deux à Tunis.