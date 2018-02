Tunisie: Amel Guellaty - Cinéma, cinéma

Aujourd'hui, Amel Guellaty pouponne son tout nouveau bébé, vit de son travail de photographe de mode, s'essaie à la photo artistique, expose ici et là, et travaille à son premier long métrage.

Puis, ce fut enfin «son» film, « Black Mamba» : un court métrage bien accueilli dans le milieu, sélectionné par plusieurs festivals et retenu par le très sélectif festival du court métrage de Clermont-Ferrand qui passe pour la Mecque du genre. Produit par Atlas Vision, financé par le ministère de la Culture et l'Agence de la francophonie, ce film de fiction relate l'histoire d'une jeune Tunisienne voilée que son père veut marier et qui refuse. Non parce qu'elle en aime un autre, mais parce qu'elle a une passion secrète qu'elle veut vivre. Cette passion est la clé du film et ne peut donc être dévoilée.

Partante pour toutes les aventures, elle entra dans celle de Moncef Dhouib et des 1.000 et 1 films, puis décrocha un appel d'offres pour faire un petit documentaire «Né au printemps». A la suite de quoi elle fut sélectionnée parmi cinq jeunes réalisateurs pour un court métrage de commande pour «coca-cola» : «Les éboueurs de la mer».

Bien sûr, comme tout le monde, et parce qu'on ne sait jamais, elle fit des études de droit, et sitôt son diplôme en poche, elle enchaîna les stages, en France, puis en Tunisie où elle décrocha un poste d'assistante réalisateur avec Raja Ammari.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.