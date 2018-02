Tunisie: Ben Arous - Démarrage de la construction d'une centrale électrique « Rades C »

Ben Arous — Les travaux de construction d'une centrale électrique à cycle combiné « Rades C » ont démarré, jeudi. D'une capacité de 450 mégawatt et d'un coût de 820 millions de dinars, la centrale devra être réalisée en deux phases, la première devant s'achever en juin 2019 et la seconde en mai 2020.

Le rendement de ce projet réalisé par les sociétés japonaises Mitsubishi Hitachi Power Systems et Sumitomo Corporation, atteint 60% soit le plus fort taux au monde, assure le président directeur général de la STEG, Moncef Harrabi. La centrale devra couvrir les besoins supplémentaires croissants du pays durant les prochaines années, tout en respectant les normes internationales de l'environnement et de la sécurité, ajoute-t-il.

L'ambassadeur du Japon à Tunis, Mikio SHIOKAWA s'est félicité du niveau atteint par la coopération avec la Tunisie dans tous les domaines et notamment l'énergie, rappelant qu'une première centrale a été installée en Tunisie depuis 30 ans et fonctionne à haut rendement jusqu'à présent.

Le projet devra fournir, 150 emplois fixes et 2000 temporaires.

Le projet est financé par un crédit japonais remboursable sur 40 ans, avec délai de grâce de 10 ans et un taux d'intérêt de 0,6%.