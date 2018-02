Tunisie: Enfants autistes maltraités - La directrice du centre et deux éducatrices placées en garde à vue

La Présidence du gouvernement va demander une ordonnance judiciaire du juge de la famille pour placer tous les enfants du centre pour enfants autistes de l'Ariana sous le contrôle médical et psychologique de spécialistes relevant des ministères des Affaires Sociales et de l'Education "en vertu des dispositions l'article 59 ter du Code de protection de l'Enfance", indique-t-elle pour sa part dans un communiqué publié lundi après-midi.

La brigade de la police judiciaire de l'Ariana a été chargée de mener l'enquête et de convoquer la directrice de l'établissement et les autres parties concernées.

Le ministère public avait ordonné ce lundi l'ouverture d'une enquête judiciaire au sujet de la séquence vidéo relayée sur les réseaux sociaux et "représentant des scènes d'agression et de mauvais traitements infligés par une femme sur un ou plusieurs enfants dans un établissement situé à el-Menzah 7", indiquait plus tôt dans la journée un communiqué du ministère de la Justice.

