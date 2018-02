Ile Maurice: La MRA aux trousses de la médium Daguy

Cela fait 25 ans que Christine Dauguy plume les Mauriciens ainsi que des habitants d'autres îles, notamment la Martinique, la Guadeloupe ou St-Barthélemy, comme rapporté par Weekly. La médium pose ses valises chaque année dans l'île et ce pendant trois mois, de janvier à mars. Elle propose ses conseils «gratuitement» à la radio à nos compatriotes et les invite à lui rendre visite dans une villa à Trou-aux-Biches pour des consultations.

C'est le Fiscal & Investigative Department de la MRA qui s'est saisi de l'enquête. Ce département a pour mission de traquer tous ceux qui sont dans le monde des affaires et qui ne déclarent pas leur revenu et ne paient pas la taxe. Il nous revient que le chiffre d'afffaires de la médium pourrait atteindre des millions. Christine Daguy était-elle dans le collimateur de la MRA ? D'autres médiums sont-ils traqués ? Du côté de la MRA, on n'a pas souhaité en dire davantage.

