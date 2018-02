Ile Maurice: Éco-village à Rivière-Coco - L'île Rodrigues fait (encore) la leçon à Maurice

Les villageois en sont conscients, ce projet ne peut que leur être bénéfique. «Nous accueillons très favorablement ce projet. Notre village sera éclairé et plusieurs familles seront soulagées, n'ayant plus à payer l'électricité», déclare Françoise Larcher, présidente de la communauté villageoise de Rivière-Coco.

Une trentaine de familles bénéficieront ainsi de panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité 24h/24. Le surplus sera vendu au Central Electricity Board. Qui plus est, il y aura aussi des réverbères fonctionnant à l'énergie solaire. Des poubelles spéciales pour le tri des déchets seront installées dans le village. Des éleveurs recevront, eux, trois biodigesteurs pour la production de biogaz. Les foyers concernés n'auront, de ce fait, plus à acheter du gaz ménager.

Rs 15 millions. C'est le coût de la mise sur pied d'un éco-village à Rivière-Coco. Il s'agit du premier éco-village de la République de Maurice, affirme le commissaire de l'environnement, Richard Payandee. Et une fois de plus, Rodrigues fait la leçon à Maurice en matière de développement durable...

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.