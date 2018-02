Ile Maurice: France Volontaires - Onze Réunionnais en mission à Maurice

France Volontaires intervient dans quel type de domaine ? «On intervient sur différents domaines comme le développement local, le tourisme, l'agriculture entre autres. Cela dépend des priorités thématiques des collectivités locales.» Et d'ajouter que «plus de 180 Réunionnais, âgés de 21 à 34 ans, sont partis en mission de volontariat de solidarité internationale à l'étranger depuis 2003. Des mission qui dure entre un et trois ans.»

«France Volontaires a pour mission principale de communiquer autour des différentes formes d'engagements volontaires et solidaires à l'international. Notre antenne, basée à la Réunion, couvre la zone Afrique Australe-océan Indien. Depuis 2003, nous accompagnons les différentes collectivités locales de la Réunion dans leur programme de coopération régionale et de mobilité de la jeunesse réunionnaise», nous explique-t-elle.

Cette plateforme, qui a pour mission de promouvoir le volontariat, informe et oriente les personnes qui souhaitent s'engager vers des structures d'envoi de volontaires. Anne Korszuk, responsable de l'antenne Réunion de France Volontaires qui s'occupe de la région Afrique et océan Indien, a rencontré ces onze volontaires, ce vendredi 23 février, lors d'un événement à Ebène.

