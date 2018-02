Ile Maurice: Rajiv Gandhi Science Centre Lancement du programme 'Young Mauritians' Plan for the Planet' le 27 février 2018

communiqué de presse

Un programme novateur extrascolaire intitulé - 'Young Mauritians' Plan for the Planet' (YMPP) - sera lancé le mardi 27 février 2018 à Bell Village. Cette initiative est parrainée par le Rajiv Gandhi Science Centre (RGSC), l'Université nationale australienne et, Questacon, Centre national de science et de technologie de Canberra, en Australie.

La ministre de l'Education et des Ressources humaines, de l'Education tertiaire et de la Recherche scientifique, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, sera l'invitée d'honneur. La Haute Commissaire de l'Australie à Maurice, Mme Jenny Dee, et, le directeur du programme international 'Young Persons' Plan for the Planet' de l'Université nationale australienne, M. Ian Chambers seront également présents. Ce dernier interviendra sur le thème «L'importance des jeunes dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies: Leçons d'une mise en œuvre réussie du 'Young Australians' Plan for the Planet Program'».

La cérémonie de lancement sera suivie d'une session interactive et pratique sur certains aspects clés liés au programme YMPP, tels la recherche et l'orientation, la découverte et l'engagement. Les personnes ressources seront M. Chambers et Mme Suzy Urbaniak, enseignante en science à la Kent St High School, Perth, Australie.

YMPP

YMPP vise à encourager les étudiants de parfaire leur connaissance au sujet des 17 ODD, tout en favorisant une approche basée sur le modèle du plan d'entreprise.

Le programme est axé sur l'intégration de la connaissance ayant trait à l'économie, la géographie, aux sujets STEM (science, technologie, ingénierie, et mathématiques), de même que l'exploitation des principes liés à la gestion d'entreprise, au leadership et au travail d'équipe, afin de proposer des résultats durables sur le plan local, régional et international. De ce fait, YMPP préconise une approche holistique au niveau de l'apprentissage.

Essentiellement, des étudiants venant de dix institutions secondaires à travers les neuf districts de Maurice seront appelés à développer un plan d'action (pour leurs districts respectifs vers la fin de mai 2018) en vue de la réalisation des ODD. En conséquence, les participants auront à identifier des questions spécifiques qui doivent être résolues.

Chaque institution devra mettre sur pied une équipe comprenant 12 étudiants (Grades 9, 10 et 12) ainsi que deux enseignants superviseurs/mentors pour travailler sur un projet. L'objectif est d'encourager les jeunes mauriciens à exploiter les opportunités qu'offrent les ODD en leur permettant à devenir les concepteurs et bâtisseurs du futur de la Planète. Les dix écoles seront invitées à présenter leur plan respectif lors d'une conférence jeunesse. Par la suite, ces plans seront compilés et remis au Premier ministre mauricien pour examen.

De plus, les institutions participantes se retrouveront en juillet 2018 afin de dégager un National Business Plan pour Maurice visant à réaliser les objectifs de développement durable.

'Young Persons' Plan for the Planet'

YMPP découle du programme international - 'Young Persons' Plan for the Planet'. Le programme international est offert dans plusieurs, notamment: Canada, Japon, Nouvelle Zélande, Singapour, Fidji, Kenya, Tanzanie et Afrique du Sud.

En 2017, la mise en œuvre de 'Young Persons' Plan for the Planet' à travers 20 établissements scolaires en Australie a été couronnée de succès. Ainsi, le programme sera étendu à travers 1 920 écoles dans 192 pays vers 2020/2021. Les organisateurs s'attendent à ce que Maurice adopte un rôle de facilitateur par rapport à la mise en œuvre du projet sur le continent Africain cela après le lancement de YMPP sur une base pilote en 2018 à travers l'île.

A propos des ODD

Le 25 septembre 2015, les pays ont eu la possibilité d'adopter un ensemble d'objectifs de développement durable pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous dans le cadre d'un nouvel agenda de développement durable. Chaque objectif a des cibles spécifiques à atteindre dans les 15 prochaines années.