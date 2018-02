Seychelles: Une délégation sud-africaine aux Seychelles afin d'étudier et d'assister le secteur de la pêche

"Les 8 et 9 mars, il y aura la deuxième réunion des hauts fonctionnaires en Afrique du Sud et nous rendrons des comptes sur le développement du secteur de la pêche entre l'Afrique du Sud et les Seychelles. Lors de cette réunion, nous pourrions avoir une idée de quand le mémorandum sera signé ", a déclaré M. Talma.

"Ils ont les atouts et les programmes de formation ainsi que des observateurs et des inspecteurs, ce qui manque aux Seychelles", a déclaré M. Talma.

En ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance, il a déclaré que l'Afrique du Sud est bien avancée dans ces domaines et que les Seychelles en bénéficieront largement. La pêche est le deuxième contributeur principal à l'économie des Seychelles, qui a une superficie totale de 455 kilomètres carrés répartis sur une zone économique exclusive de 1,37 million de kilomètres carrés.

"Conduire une telle étude permettra à la délégation de mieux savoir où elle peut aider les Seychelles dans les cinq domaines clés: la recherche, la gestion, le suivi, le contrôle et la surveillance, l'aquaculture et la promotion du commerce du poisson" a déclaré Jude Talma, secrétaire principale des Seychelles pour la pêche.

La délégation de trois personnes du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche de l'Afrique du Sud visitera les installations de l'Autorité de pêche des Seychelles (SFA) et du Bureau des normes des Seychelles du 19 au 21 février.

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.