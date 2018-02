Kenya: Chou-fleur et tomates parmi les nouveaux produits importés du Kenya

Dans la même ligne, le Conseil des ministres a également approuvé la construction de nouvelles infrastructures sur Mahé et Praslin, première et deuxième îles les plus peuplées, afin d'améliorer la qualité et la quantité de viande produite localement.

Une analyse a été faite sur les 21 produits d'agriculture du Kenya, y compris les fruits et légumes tels que le chou, le mangoustan, le chou-fleur, l'oignon, la tomate, la pomme de terre, le poivre, le concombre et la pastèque. Il s'agissait de s'assurer que des mesures de gestion des risques satisfaisantes étaient en place afin d'assurer la sécurité du commerce.

Le président Faure et le président Kenyatta ont conclu un accord de grande envergure afin de renforcer les liens commerciaux et sécuritaires lors de sa visite l'année dernière.(State House) Photo License: CC-BY

L'année dernière, le président de la nation insulaire, Danny Faure, et le président kenyan, Uhuru Kenyatta, ont conclu un accord de grande envergure afin de renforcer les liens commerciaux et sécuritaires.

