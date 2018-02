Afrique: Tournoi UFOA féminin zone B - La Côte d'Ivoire tient sa finale

La Côte d'Ivoire s'est qualifiée ce jeudi, pour la finale du tournoi féminin de l'Ufoa zone B. Les Eléphantes ont battu les Aigles du Mali (2-0) lors de la première demi-finale, qui a débuté à 16h 30 Gmt.

Dans stade du Parc des sports d'Abidjan acquis à leur cause, les filles de coach Clémentine Touré ont assuré le spectacle. Un but contre son camp de Diarra Fatoumata (30e) et une réalisation de Kpaho Nina (33e) ont fait la différence dans ce derby sous régionale où les Eléphants Dames ont été plus réalistes.

À la première période, seul un coup franc direct de Diarra Fatoumata à la 30e minute, inquiétait Djohoré Cynthia, la gardienne de but ivoirienne. Les Aiglonnes du Mali n'ont quasiment pas existé dans la première partie de la rencontre. Les Ivoiriennes, elles, étaient mieux organisées dans l'entre-jeu. Ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'ouvrir le score. Un coup franc excentré vicieux de Kpaho Nina qui a obligé Diarra Fatoumata, la gardienne de but malienne à marquer contre son camp (1-0, 30e). Trois minutes plus tard, la Côte d'Ivoire euphorique corse l'addition. Kpaho Nina, très en verve dans cette partie, s'engouffre dans la défense malienne et adresse un centre à sa coéquipière, Nahi Estelle (2-0). Le plus dur était fait pour les joueuses de Touré Clémentine qui partent à la pause avec cet avantage.

A la reprise, les Maliennes sont plus entreprenantes. Elles s'offrent deux nettes occasions de but avortées. L'attaquante Traoré Aissata a d'abord vu sa tête enlevée sur la ligne de but par Kacou Raymonde de la défense ivoirienne (55e). Ensuite, Doumbia Fatoumata envoyait une tête rageuse qui ricochait sur la barre transversale (63e). Le Mali venait de rater le coche. C'est donc sur ce score de 2-0 que l'arbitre nigériane, Ajayi Folsom a mis fin à la rencontre.

Propos de...

Touré Clémentine (coach Côte d'Ivoire)

C'est une grande joie pour nous toutes. Et de se voir qualifier pour la finale de cette coupe Ufoa. Nous avons cru en nous même quand beaucoup de personnes ne pariait pas sur nous. Il reste à présent, un match très important. Une finale qu'il faut absolument remporter.

Houssein Mohamed (coach Mali)

Nous avons manqué de réalisme dans devant la Côte d'Ivoire. Nous avons fait l'essentiel du jeu en deuxième mi-temps sans pouvoir revenir au score. Les deux buts que nous avons concédés sont venus trop tôt.