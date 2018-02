Afrique: Mouloudia d'Alger atomise l'AS Otoho

Sous une pluie diluvienne, un froid glacial (il a fait 7° à Alger) et une pelouse glissante, le Mouloudia d'Alger entame la rencontre avec un seul objectif, remonter le retard accusé (2-0) suite à la défaite au match aller à Owando face à l'AS Otoho.

Les vert et rouge pressent et obtiennent dès le coup d'envoi un pénalty. Walid Derrardja ouvre le score pour son équipe, sans difficulté.

Après 5' de jeu, le score est déjà en faveur des locaux (1-0), le public peu nombreux à cause des conditions climatiques, poussent et voit son équipe revenir à égalité à la 23' par l'attaquant Hicham Nekkache. Ce dernier trouve les filets du gardien Mongondza Ngobo d'un retourné acrobatique.

La tâche des Algériens devient donc de plus en plus facile. Mohamed Amine Souibaah marque un troisième but juste à la demi-heure de jeu pour donner l'avantage aux «mouloudéens».

Le festival se poursuit. L'international malgache Ibrahima Amada signe le (4-0) à la 47' et met à l'abri son équipe.

Les Congolais, à côté de la plaque et qui peinaient même à se mouvoir à cause du froid glacial vont chuter encore. Hicham Nekkache va ajouter trois autres buts à la 62', 67' et 82'. Abderahmane Hachoud 71' et Sofiane Balegh 78' vont également inscrire leurs noms sur la liste des buteurs.

Le score est sans appel (9-0) en faveur du Mouloudia d'Alger qui visait cette remontada, la sixième de son histoire en compétitions africaines. La première avec un score aussi retentissant.

Le match n'ira pas à son terme puisque l'arbitre tunisien M.Haïtham Guirat est obligé de siffler la fin de la rencontre avant son terme 88' à cause des sorties sur blessure des joueurs de l'AS Otoho, après avoir effectué trois changements.

Par ce large succès, le Mouloudia d'Alger bat le record algérien de la victoire la plus lourde en compétitions interclubs de la CAF. Il était détenu par la JS Kabylie, vainqueur 8-1 de l'ASNIM (Mauritanie) en coupe des clubs vainqueurs de coupe 1993.

Au prochain tour, le représentant algérien se déplacera à l'aller au Nigéria pour affronter MFM FC, tandis que la seconde manche sera disputée à Alger.

Réactions :

Bernard Casoni (entraîneur du MC Alger)

« La victoire est amplement méritée et historique à la fois. Je remercie les joueurs qui ont respecté l'adversaire en évitant de tomber dans le piège de la facilité, même si la partie était facile pour nous. Je tiens juste à vous dire qu'on doit oublier ce match car nous n'avons pas assez de temps pour préparer le derby. On doit garder les pieds sur terre, car l'adversaire du jour sera l'USMA et qui est d'un autre calibre »

Badra Diallo (entraîneur de l'AS Otoho)

« Les joueurs ont trouvé des difficultés face à un adversaire solide mais surtout à cause des conditions climatiques difficiles. On n'a pas pu s'adapter. Félicitation pour le Mouloudia pour cette qualification ».