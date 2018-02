Madagascar: Lalaina Rabetafika, de l'entrepreneuriat au coaching en développement personnel

Connu ? Il l'est. Sur les réseaux sociaux, en tout cas. Lalaina Rabetafika, plus connu sous le nom de coach Lalaina est coach en développement personnel et partage gratuitement ses conseils sur facebook.

Pour tous ceux qui ne sont pas connectés ou n'ont pas le temps de se connecter sur les réseaux sociaux, le jeune homme a décidé de donner un séminaire destiné au grand public. Zoom sur le parcours de cet homme qui a décidé de se lancer dans ce métier encore assez méconnu.

Il est jeune, il a du charisme, il inspire la confiance et son parcours donne la même envie de réussite. Il, c'est Lalaina Rabetafika, coach en développement personnel. Ayant suivi des études en sociologie à l'université d'Ankatso, le jeune homme a fait ses premiers pas dans le milieu professionnel dans le domaine du télémarketing. A l'époque, il n'avait qu'une idée : faire les meilleures ventes. « Je voulais me démarquer de mes collègues. Il me fallait devenir le plus performant possible. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai fait des recherches sur le sujet et je me suis mis à les appliquer ». Résultat : il devient l'un des meilleurs vendeurs de sa boîte. « Toujours en quête de nouvelles connaissances pour devenir meilleur que je ne l'étais, je me suis mis à approfondir davantage le concept du développement personnel jusqu'à quitter mon emploi pour me consacrer entièrement au sujet».

Optimiste. Lalaina devient alors coach en développement personnel. Après dix ans dans le métier, il est toujours autant passionné. « Je suis convaincu par le fait que dans la vie, tout le monde peut réussir. C'est seulement une question de volonté et de détermination ». A travers sa page, la jeune coach donne gratuitement de nombreuses astuces de développement personnel, professionnel et parle également d'organisation, de leadership et de bien-être. Le message qu'il souhaiterait faire passer aujourd'hui tient en peu de mots : « J'aimerais sincèrement que chacun prenne conscience que les coups durs et les difficultés ne doivent pas nous arrêter dans l'atteinte de nos objectifs et la réalisation de nos rêves. Si j'ai été capable de transformer ma vie pour le meilleur et faire les premiers pas vers la réalisation de mes rêves, tout le monde en est capable. Tout n'est qu'une question de choix et de volonté et encore une fois on a toujours le choix de se concentrer sur le positif ! Je suis déterminé à aider le maximum de gens à développer leur capital positif, pour qu'eux aussi puisse vivre la vie de leur rêve. » Conscient que les séances de coaching sont relativement chères et réservées à une certaine élite, le coach Lalaina a choisi de se battre sur le facteur prix : « ce n'est pas ma vision du coaching, car chacun devrait pouvoir être accompagné dans le travail sur soi, moyennant une somme raisonnable ». Raison pour laquelle il a décidé de donner un séminaire à l'IKM Antsahavola le 3 mars à partir de 9 :30.

Partage. Le 3 mars prochain, le coach Lalaina partira donc à la rencontre du grand public. Il abordera trois questions principales : l'importance de l'énergie dans la réussite, l'état d'esprit des gens qui réussissent et la connaissance de soi. « Mon coaching est plutôt orienté vers la liberté et l'intelligence financières, la performance et le leadership. Mon but est d'amener tout un chacun à avoir le bon déclic qui les pousse à prendre leur vie en main grâce aux matières que le développement personnel peut leur fournir ». Pour ceux qui désirent assister au séminaire donné par le coach Lalaina le 3 mars à l'IKM Antsahavola, les tickets sont déjà disponibles au Supermusic Analakely.