Mali: Unité de production de tomate concentrée - En panne à cause du manque de matière première

Selon le directeur général de l'Unité, Ndiogou Diallo, pour assurer l'approvisionnement de l'usine en matière première, la société avait signé des contrats d'achat de tomates fraîches avec l'Union des Sociétés Coopératives Agricoles de Baguineda, regroupant 29 coopératives sous la supervision de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB) et 355 producteurs de la zone exondée. « Ce plan d'approvisionnement n'a pas pu être respecté, non seulement, à cause de l'assèchement du canal d'irrigation pour des raisons de travaux par les sociétés coopératives pendant la campagne 2015-2016, mais aussi, en raison de l'apparition de la virose (maladie de la tomate) dans la zone OPIB qui a affecté les récoltes, lors de la campagne 2016-2017 », a-t-il déploré.

