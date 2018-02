Mali: Lutte contre le terrorisme - Quand l'effort militaire grève le budget malien !

Le coût de l'effort militaire est très important sur le budget malien. Cette révélation est faite par le ministre de l'Economie et des Finances du pays. M. Boubou Cissé l'a fait savoir au journal français L'Opinion.

Selon lui, l'effort militaire représente 22 % du budget national, soit environ 600 millions de dollars par an. Ce qui n'est pas non négligeable et les trois quarts de cette enveloppe vont, d'après M. Cissé, à l'armée et un quart à la sécurité intérieure. « Il faut assurer la masse salariale de 30 000 hommes », précise-t-il.

Avant d'ajouter qu'en 2016 et 2017, l'Etat malien a recruté 10 200 soldats pour renforcer l'armée et 1 500 policiers. M. Cissé confie qu'il est prévu le recrutement de 5 100 soldats et 2 000 policiers supplémentaires pour l'année 2018.

D'après ses dires, ce budget militaire comprend également les équipements et la formation, dont une partie est aussi dispensée par des partenaires extérieurs comme l'Union européenne.

A l'en croire, l'Etat malien a, en outre, mis en place depuis 2016, une Force spéciale antiterroriste (Forsat), une sorte de GIGN constituée de 180 éléments triés sur le volet (60 policiers, 60 gendarmes et 60 gardes nationaux).

M. Cissé vente le caractère de cette troupe d'élite, très bien formée, mobilisable rapidement sur des terrains à haut risque terroriste comme en juin dernier lors de l'attaque du campement de Kangaba, en périphérie de Bamako.