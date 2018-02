Madagascar: ES-DES - Des étudiants aptes à créer des centres d'éducation d'enfants

Après avoir suivi des formations au sein de cet établissement universitaire privé, les étudiants deivennent des éducateurs spécialisés qui sont directement opérationnels.

Une approche andragogique. C'est l'approche utilisée par l'Ecole supérieure de Développement économique et social (ES-DES) pour former ces 200 étudiants. « Notre objectif consiste à les orienter à créer leurs propres projets de développement ou à monter leurs entreprises en leur proposant des filières comme l'Economie, le Travail Social, la Gestion et l'Agronomie », a expliqué Hanitriniaina Eléa Chilo, la présidente de l'ONG ACDM, qui plus est la directrice de l'ES-DES lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à son siège à Behoririka. Cette université privée a une grande particularité, car elle est la première école prodiguant des formations orientées vers le développement. « Nous sommes également le seul à enseigner la filière Travail Social. Les étudiants choisissant cette option et qui entrent actuellement dans la Licence 3, sont aptes à créer leurs propres centres d'éducation des enfants orphelins ou des enfants issus des milieux défavorisés », a-t-elle évoqué.

Renforcement de capacité. En effet, « ces étudiants ont déjà bénéficié des stages pratiques pré-emplois durant leurs études universitaires et ce, par le biais de l'ONG ACDM et ses partenaires. Ils deviennent des éducateurs spécialisés qui sont directement opérationnels. Ils ne sont pas ainsi obligés de travailler au sein d'une ONG œuvrant dans le domaine du Travail Social », a enchaîné Hanitriniaina Eléa Chilo. En revenant sur la formation orientée vers le développement en général, elle a fait savoir que les étudiants ne sont pas uniquement formés en matière de montage et d'initiation au projet de développement, mais ils bénéficient aussi d'un renforcement de capacité concernant la planification, la conduite et la gestion de ce projet, sans oublier la formation linguistique et en informatique .

Développement rural. Notons que des étudiants de cette Ecole supérieure de Développement économique et social ont effectué des stages pratiques sur le terrain via la mise en œuvre du projet Asa Avotra Mirindra financé par le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID). « Ils ont pu s'imprégner de la réalité en milieu rural en réalisant entre autres des enquêtes. Et c'est à partir de la collecte de ces bases de données qu'ils seront ensuite en mesure de créer leurs propres projets de développement. En effet, le développement économique est basé sur le développement rural », a soulevé le directeur de l'ES-DES. Il faut savoir que la prochaine rentrée officielle de cette université privée aura lieu le 05 mars 2018. Elle participe activement au Salon de l'étudiant qui se déroule depuis hier jusqu'à ce jour au Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina.