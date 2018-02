Madagascar: Nicolas Dupuis - « Je remercie le président Ahmad de m'avoir fait confiance »

interview

Arrivé à la tête des Barea en mars 2017 après un an d'immersion au sein du staff technique de la sélection nationale. Lors de la période de Nicolas Dupuis, la Grande Ile a connu un des ses meilleurs classements. Interview.

Nicolas Dupuis, cela fait onze mois que vous étiez officiellement à la tête de la sélection malgache, dans quelles circonstances avez-vous choisi de rejoindre les Barea ?

« En mars 2016, il y a près de deux ans, le Président Ahmad m'a contacté et m'a proposé de m'impliquer à ses côtés. Il m'a demandé de devenir sélectionneur de l'équipe nationale de Madagascar. J'ai accepté après de longues discussions avec lui. Les discussions étaient franches et intenses. Le constat était alors posé. Nous étions éliminés de toutes les compétitions. J'ai accepté le défi, car l'homme m'a tout de suite plu. Son discours était motivant et vrai. »

Actuellement, Madagascar se place au 109e rang, votre venue à la tête de la sélection a contribué à cette amélioration. Quelle stratégie avez-vous mis en place ?

« Avec l'accord du Président Ahmad, j'ai demandé à pouvoir sélectionner les meilleurs. De plus, le travail d'un sélectionneur est presque journalier, car il convient de beaucoup échanger avec les joueurs et de s'informer de toutes les performances des 30 ou 40 meilleurs. Il ne faut pas non plus oublier qu'un jeune joueur peut intégrer le groupe à tout moment ».

L'ancien président, Ahmad élu à la tête de la Confédération africaine est un des artisans de votre nomination. Qu'en est t-il de votre relation actuellement ?

« Je le remercie encore de m'avoir fait confiance. Je reste très proche du Président, car je l'estime beaucoup et je suis persuadé que le football malgache ne peut avancer que s'il est pleinement à nos côtés. Aussi, le président et moi nous échangeons presque toutes les semaines. C'est très riche en enseignements pour moi. Il est toujours très proche de nous ».

Votre impression par rapport à son implication dans le football malgache et surtout de la sélection nationale ? Comme je vous l'ai dit, il sait tout sur tout et surtout sur la sélection ?

« C'est normal, il est à l'origine de tout. Son implication est toujours constructive et positive. C'est un visionnaire ».

Dans un mois, les Barea joueront deux matchs tests, quand est-ce que la liste des sélectionnés sera connue ? Comment vous allez aborder la suite des éliminatoires de la CAN 2019 ?

« Un mélange d'expatriés et de locaux. Les meilleurs seront la même si Carolus et Marco sont blessés. »