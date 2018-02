Madagascar: Concours Paritana - Dwa, lauréat de la seconde édition !

ll a eu la bonne idée d'exposer un extrait de son croquis lors de la finale du concours Paritana. Une audace qui a payé puisque le jury a voté à l'unanimité pour Dwa et l'a proclamé lauréat de la seconde édition du concours Paritana, lors d'une soirée à l'IFM hier.

Une autre récompense à l'actif de Dwa ! Il n'est autre que l'un des plus grands dessinateurs de sa génération. Son sacre au concours Paritana le prouve, une fois de plus. Ils étaient effectivement dix artistes à avoir exposé leurs œuvres à l'IFM depuis le 12 février pour avoir une chance de bénéficier des trois mois de résidence à la Cité internationale des Arts à Paris, suivie d'une exposition solo. Une opportunité inédite pour une visibilité internationale, Paris étant une vraie capitale culturelle du monde. Cette chance, c'est Dwa qui l'aura. Le dessinateur de 36 ans a convaincu le jury (composé entres autres de Bénédicte Alliot, directrice de la Cité des arts et d'Eric Dereumaux, président de l'association Paritana) par sa création et été sacré lauréat de la deuxième édition du concours Paritana.

Formation. Liva Rajaobelina, un autre bédéiste a, quant à lui, bénéficié d'une aide à la création qui se traduit par la somme de 1000 euros. Ramerison Ines ne repart pas non plus les mains vides. Grâce à ses tableaux photos et peinture, il remporte le prix : mention spéciale de 500 euros. Les trois lauréats, ainsi que les sept autres finalistes, notamment Donn, Jerwy, Mahefa Rasamuel, Fabio Thierry, Arthur, Richianny et Tangalamamy bénéficieront tous d'une formation par un professeur des beaux arts , mais seul Dwa partira pour la capitale française.

Sympathique, blagueur et doté d'un humour infini, Eric Andriantsialonina de son vrai nom est père de 2 petits garçons et un époux amoureux. Perfectionniste, c'est un artiste qui garde sa tête sur ses épaules. Dwa, c'est également un dessinateur pour plusieurs publications nationales et internationales qui a plusieurs récompenses à son actif. Mais Dwa, c'est surtout un dessinateur qui n'a pas encore fini de nous surprendre !