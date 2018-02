Madagascar: Une corruption qui devient de plus en plus grave

Les Malgaches, en général, vivent très mal cette corruption à laquelle ils sont confrontés dans leur vie quotidienne. Cette pratique se retrouve à tous les échelons de la société et bon gré malgré, tout le monde a fini par s'y habituer.

Le rapport annuel de Transparency International permet de mesurer l'importance de ce fléau et Madagascar y figure en très mauvaise position. Notre pays a encore régressé dans le classement établi cette année et cela devrait faire réagir toute la classe politique, au pouvoir ou dans l'opposition.

Une corruption qui devient de plus en plus grave

L'IPC ou Indice pour la Corruption établi par Transparency International évalue le degré de corruption perçue dans le secteur public à l'échelle des pays. C'est une combinaison de sondages et d'évaluations réalisés par diverses institutions réputées. L'IPC est l'indicateur de corruption le plus utilisé dans le monde. Des notes sont attribuées à chaque pays et un classement mondial est établi sur leur base. 180 pays figurent dans le classement de l'IPC. Madagascar figure à la 155e place.

Pour établir un ordre de comparaison, le mieux classé est la Nouvelle Zélande et c'est la Somalie qui est en queue de peloton. Le rapport de Transparency International note que notre pays perd deux points et dix places en 2017 par rapport à 2016. Il est considéré comme plus corrompu que les Comores, le Cameroun, l'Ouganda, ou le Kenya qui sont pourtant tristement réputés dans ce domaine. Que penser de tout cela ?

L'occasion devrait donc être saisie par tous les Malgaches pour se dresser contre cette fatalité qui semble nous poursuivre. La pratique est favorisée par ce personnel politique qui, toute honte bue, se vend au plus offrant et ne cesse de protester de leur honnêteté quand on lui reproche sa vénalité. On nous affirme qu'il existe des brebis galeuses dans tous les milieux et qu'il ne faut pas généraliser. Mais comme le dit le bon sens populaire, la corruption existe bel et bien et elle tendance à se généraliser. L'IPC de Transparency International nous le démontre.