Madagascar: Gestion du parc national Nosy Tanihely - La commune urbaine de Nosy Be en leader

Un joyau de la biodiversité marine de Madagascar. Par le paysage paradisiaque qu'il offre et par sa biodiversité unique, le Parc National Nosy Tanihely a acquis sans difficulté ce statut de petit bijou de l'écotourisme à Madagascar.

Cette aire protégée marine et côtière située dans la commune de Nosy Be est inscrite dans le réseau des aires protégées de Madagascar géré par Madagascar National Parks. Nosy Tanihely a sa particularité par rapport au mode de gestion, car Madagascar National Parks gère l'aire protégée en collaboration participative avec la Commune Urbaine de Nosy Be (CUNB) et l'Office Régional du Tourisme de Nosy Be (ORTNB). En vue de la mise en œuvre des principes de cogestion, l'Association Tanihely National Parks, composée de ces trois co-gestionnaires, a été créée dans le but de pouvoir diriger stratégiquement cette aire protégée.

Elue pour 2 ans. A partir de cette année 2018, l'assemblée générale, organe souverain de l'association, a élu pour un mandat de deux ans la CUNB au siège de la présidence et sera représentée par le maire Aly Aboudou qui a été précédée par Madagascar National Parks représenté par son directeur général, Guy Suzon Ramangason. Ainsi, la CUNB assure la position de leader dans la co-gestion de ce Parc. Sur proposition de la commune, un projet de développement sera entrepris cette année.

Les recettes seront destinées au bon fonctionnement du Parc, aux investissements et aux projets de développement. Des initiatives qui devront avoir des retombées socio-économiques sur la localité dans la mesure où les activités entreprises par l'association Tanihely National Parks devront toujours viser la conservation des ressources biologiques terrestres et marines du Parc, à sa promotion écotouristique et au développement local. En 2017, le nombre de visiteurs du Parc National Nosy Tanihely s'élève à 38 319 visiteurs.