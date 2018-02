Cote d'Ivoire: Amani Yao (entraîneur de l'Asec Mimosas) après la qualification

interview

Tout comme le WAC, l'Asec Mimosas a décroché sa qualification pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. Les Jaune et noir ont obtenu cette qualification en battant FC Buffles du Bénin (3-2) au Stade Félix Houphouët-Boigny, le mercredi 21 février 2018. Certes qualifié, mais Amani Yao ne s'est pas fait prier pour exprimer son mécontentement sur la qualité de la prestation de son équipe. Entretien !

L'Asec vient de passer une étape. Peut-on imaginer que vous êtes satisfait ?

Je ne suis pas du tout content de la manière dont nous nous sommes qualifiés. Nous avons été trop laxistes en défense. En offrant deux buts à l'adversaire, on s'est fait peur tout seul. Je suis vraiment en colère contre mes joueurs parce que ce match pouvait tourner au vinaigre pour nous.

Comment peut-on expliquer cette prestation ?

Les joueurs n'ont pas appliqué les consignes. Nous allons tirer les leçons de cette rencontre. Nous devons élever le niveau de jeu car plus la compétition avance, plus le niveau monte. Il faut qu'on sache que ce n'est pas le championnat de Côte d'Ivoire. C'est la Coupe d'Afrique. Et en Coupe d'Afrique, on ne s'amuse pas. On doit oublier notre parcours de la première phase du championnat pour être plus concentré sur cette C1 qui reste un objectif majeur du club.

Ne pensez-vous pas que la suite sera encore plus difficile surtout que le prochain adversaire se nomme Zesco?

Nous allons travailler encore parce que ce nous avons montré dans ce tour préliminaire n'est pas digne de l'Asec. Il nous faudra montrer un autre visage pour le tour suivant qui ne sera pas de tout repos.