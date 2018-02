Madagascar: Sécurité des frontières - Le pays se met aux normes internationales

Mardi 21 février à Antaninarenina, le Ministère de la Sécurité publique en partenariat avec l'Organisation internationale pour la migration (OIM) a organisé un atelier portant sur la restitution des résultats, des conclusions, et des recommandations de l'analyse de la sécurité et de la gestion des frontières à Madagascar.

Entrant dans le cadre du projet « Appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité à Madagascar (ARSSAM) », cet atelier a été présidé par le Ministre de la Sécurité Publique Jean Jacques Andrianisa et le Chef de mission de l'OIM Daniel Silva Y Poveda. Le projet ARSSAM qui est financé par le Fonds pour la Consolidation de la Paix des Nations Unies vise à appuyer le processus de Réforme du Secteur de la Sécurité à Madagascar engagé sous l'autorité du Président de la République, à travers notamment l'élaboration d'une vision nationale de sécurité, le renforcement des compétences et capacités des forces de défense et de sécurité, ainsi que la consolidation des mécanismes de contrôle et la promotion de la confiance entre ces forces et les populations vulnérables.

Ce rapport d'Analyse de la sécurité et de la gestion des frontières à Madagascar constitue pour le Ministère, et pour chaque entité concernée par la sécurité des frontières, une étape cruciale vers l'amélioration de la pratique de gestion des frontières à Madagascar, à travers un diagnostic objectif de l'état de ladite pratique, et en proposant des actions et recommandations de l'Union Africaine allant dans ce sens, mettant Madagascar aux normes internationales exigées.