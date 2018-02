Afrique de l'Ouest: Maturité et leadership des Présidents du Sénégal et de la Mauritanie

Au moment où des pays africains ayant des ressources naturelles en commun sont en conflit pour l'exploitation et la conservation de ces ressources, les Présidents sénégalais et mauritanien viennent de démontrer à la face du monde leur grande maturité et leur leadership pour l'intérêt de leurs peuples. En effet, les deux pays ont signé un accord sur les modalités et conditions d'exploitation du gisement commun Grande Tortue/Ahmeyin dans une entité unique et de se partager équitablement (50/50) les produits. Les deux pays partagent le même opérateur, Kosmos ; ce qui a d'autant plus facilité la signature d'un protocole d'accord. Nous rappellerons que les deux pays avaient conclu, en 2015, un accord dans le cadre d'une commission mixte sur la filière des hydrocarbures.

Ce 12 février marque le début d'une nouvelle ère de coopération Sud-Sud lorsque les ministres sénégalais, Mansour Elimane Kane, et mauritanien, Mohamed Abdel Vetah, paraphent cet accord devant les deux Présidents. le Président Macky Sall dira : « Ce gisement est très important pour nos deux pays. S'il est exploité comme nous le voulons, il va alors contribuer à accélérer les processus de développement et d'émergence de nos deux pays ».

La production de gaz vers 2021permettra un approvisionnement régulier du marché local, de la production d'électricité...

Le gaz naturel est en grande compose de méthane et il est, aujourd'hui, la matière première de l'industrie chimique et pétrochimique avec notamment trois produits de base : hydrogène, méthanol ammoniac.

Ces produits servent dans diverses industries comme la production d'engrais ; la chimie industrielle ; la chimie pharmaceutique...

Enfin, nous ne saurions terminer sans lancer un appel au Président Macky Sall, pour qu'il honore, à l'instar des sportifs, les travailleurs de Petrosen qui ont beaucoup œuvré pour la découverte de ce trophée.

Responsable Apr Mbao

Coordonnateur « Mankoo Falaat Macky »