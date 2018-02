Madagascar: Che Bel Canto - Nanie, Tosy, Bodo et Inah chantent Mahaleo !

Les invités ont d'autant plus, carte blanche dans leur manière d'interpréter les titres. Che bel canto Mahaleo, c'est un évènement inédit avec quatre des plus grandes chanteuses de la Capitale. A ne pas rater !

Etant la douceur incarnée, voir et entendre Inah sur scène est un pur bonheur. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle Dadah a décidé de travailler avec elle pour son album solo. Connue pour sa capacité vocale exceptionnelle, Tosy n'a rien à envier aux plus grandes chanteuses. C'est une grande interprète qui enchante à chaque fois. Elle ne fera certainement pas exception à la règle.

Les fans de cette formation populaire des années 70 vont cette fois avoir droit à de très belles surprises, du jamais vu ! Quand Bodo reprend les titres de Mahaleo, même les plus connus, on a l'impression de découvrir de nouvelles chansons. Nanie, avec sa voix rauque et suave fait toujours rêverles mélomanes à travers ses prestations.

