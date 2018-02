Sénégal: Procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar - La défense insiste sur les exceptions de nullité

Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Son confrère de la défense, Me Doudou Ndoye a estimé que l'Aje judiciaire de l'Etat doit répondre aux questions de la défense. D'après le conseil du maire de Dakar, « dans aucun système moderne, on ne peut admettre qu'on ne pose pas des questions à la partie civile ». « Dans aucun pays de droit, on ne peut admettre cela. C'est contraire à tous les principes de droit dans le monde », a fustigé Me Ndoye. L'avocat a demandé la relaxe de tous les prévenus car, à son avis, « il n'y a aucune pièce justificative qui a été trouvé » pour prouver le faux.

Selon le conseil, le règlement numéro 5 de l'Uemoa qui exige la présence de l'avocat dès l'interpellation n'a pas été respecté dans cette affaire. Selon l'avocat, Khalifa Ababacar Sall et ses co-prévenus n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un conseil. La seconde exception soulevée par Me Borso Pouye est « l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Etat ». Pour elle, l'Etat n'a pas sa place dans ce procès. Pour cela, a expliqué l'avocat, c'est après la fin des plaidoiries sur les exceptions que l'agent judiciaire de l'Etat a brandi des pièces de la Senelec pour montrer qu'il doit être là.

Les avocats de la défense étaient les derniers à plaider dans le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Ils ont terminé, hier, leur passage suite aux plaidoiries de Mes Borso Pouye et Doudou Ndoye. Me Pouye a d'abord relevé les exceptions de nullité de la procédure.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.