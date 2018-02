Sénégal: Soutien au chef de l'Etat - Moussa Fall d'Aprodel invite l'Apr à s'ouvrir aux alliés

Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Après avoir reçu, la semaine dernière, le récépissé de son parti, l'Alliance pour la Promotion du développement local (Aprodel), Moussa Fall a réitéré, hier, son ancrage dans la mouvance présidentielle. Il dit être déterminé à accompagner le président de la République pour une victoire en 2019, mais il estime que l'Alliance pour la République doit faire preuve de plus d'ouverture à la base. « Je suis convaincu que seules l'unité, la solidarité et la générosité peuvent nous aider à gagner. Il faut que les responsables de l'Apr s'ouvrent aux autres souteneurs du président de la République », a déclaré M. Fall lors d'un point de presse. « Il faut un dialogue pour aller dans la même direction », a ajouté Moussa Fall. Le leader d'Aprodel a déploré la situation de "Bennoo Bokk Yaakaar" à Kaolack. « Bennoo n'existe que de nom à Kaolack. Il faut qu'on travaille dans l'unité pour aller vers la victoire », a recommandé M. Fall qui demande au leader de l'Alliance pour la République (Apr) d'écouter les alliés à la base pour permettre une meilleure remobilisation des troupes. Moussa Fall a exprimé sa satisfaction sur la tournée que le président Sall a effectuée la semaine dernière à Kaolack. « D'aucuns ont pensé que le président de la République était en campagne. Je rappelle qu'en 2012, lors de ses déplacements dans le Saloum, il avait pris des engagements. Il est en train de réaliser les promesses à travers les routes et les autres infrastructures qui sont sorties de terre dans le Saloum », a-t-il souligné.

