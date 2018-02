Sénégal: Quartiers précaires de la banlieue - Urbasen au chevet des femmes

Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Urbasen est le fruit d'une expérience locale combinée à une réflexion des habitants de la banlieue concernant la redéfinition de ce que pourrait et devrait être la ville. « Jusqu'alors, la construction de la ville avait toujours été l'affaire de l'Etat et de la municipalité ou du secteur privé. Or, un maillon essentiel dans cette chaîne de production manquait : la population. D'où la mise en place de la Fsh destinée à faire entendre la voix des habitants vulnérables des quartiers informels de la banlieue », a souligné Pape Keïta. Avec Urbasen, ce sont deux entités qui accompagnent les habitants dans la définition et la mise en œuvre de projets de développement urbain, les plaçant ainsi au centre des décisions d'aménagement. Urbasen intervient en milieu urbain dans trois villes du Sénégal : Dakar, Thiès et Louga, avec des objectifs de développement dans d'autres villes du pays.

« Urbasen a pu aider 213 familles à retourner à leurs domiciles et continuer à y vivre ou à améliorer leur habitat (construction de toilettes, réalisation de fosses sceptiques etc.) », a-t-il ajouté.

