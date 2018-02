Sénégal: Lutte contre la récurrence des accidents de la route - Vers l'interdiction de circuler de 22h à 6h

Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Une mesure conservatoire en attendant des dispositions beaucoup plus contraignantes au nombre desquelles figurent en bonne place la mise en œuvre du principe du permis à points. Un dispositif dont l'application effective est prévue pour le deuxième semestre de cette année. « Au-delà des difficultés d'une bonne vision la nuit, le problème du comportement des chauffeurs se pose. Il y a lieu de travailler à les faire revenir à la raison. Nous pensons sincèrement que ces deux mesures conjuguées à plus d'efforts de la part de tous les acteurs de la circulation vont y aider », a déclaré Abdoulaye Daouda Diallo. Il a instruit le directeur de la structure hospitalière à veiller à une prise en charge médicale gratuite et efficace des blessés.

