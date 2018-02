Madagascar: Vendredi joli - Craam Ankatso Eklyps et Epistolier sortent leur rap

Rappeurs émergents, Eklyps et Epistolier se sont faits leur nom dans le concours international « The end of the weak ». Cet après-midi, les deux artistes partageront leurs « flows » au Craam Ankatso pour le bonheur des étudiants. Sans langue de bois, l'ancien slameur qu'est Epistolier rapporte un nouveau souffle dans le monde du rap. Reconnus par ses ainés, respectés par ses pairs, les deux artistes remettront au goût du jour le rap, la vraie souche vue par les plus jeunes. La relève qui assure selon les pionniers. Car entre deux spectacles, Epistolier a déjà collaboré avec des rappeurs incontestés tels que Tovolah de Kolotsaina mainty et X-Tah de Da Hopp. Une bombe de paroles pour un public en soif de poésie et de rap.

Piment café Behoririka. Olombelo Ricky s'entoure de ses amis

Pour la énième fois, le faiseur de "Manala azy" montera sur les planches du Piment Café Behoririka ce soir. Maître incontesté des soirées bonnes ambiances, dont il est le seul à en connaître la recette, Olombelo Ricky sera entouré de ses amis. Dans un tout autre style, il montrera sa très grande ouverture par rapport à toutes les tendances musicales, au grand bonheur des férus de soirées arrosées. Sans exclure des surprises qui ont toujours donné le baume au cœur aux noctambules.

Is'art Galerie Ampasanimalo. Mafonja réédite son exploit

Doucement, mais surement, Mafonja continue son bonhomme de chemin. Son Roots /reggae, apprécié des mélomanes revient une fois de plus à l'Is'art Galerie Ampasanimalo ce soir. Une aubaine pour les noctambules, mais surtout pour ceux qui ont un gout prononcé pour les musiques jamaïcaines doublées de sons malgaches. A chacune de ses prestations, il en a surpris plus d'un. Bien entouré et toujours aussi talentueux, Mafonja, va rééditer son exploit. Avis aux intéressés !

Glacier Analakely. Du « Salegy » à l'« Antôsy » avec Sisca

Véritable touche-à-tout, Sisca joue aussi bien la batterie qu'elle ne danse, maîtrise aussi bien le zouk love et le reggae que le « salegy », ou l'« antôsy ». Sa polyvalence, c'est ce qui la singularise. Partagée entre tradition et modernité, Sisca, car c'est d'elle dont il s'agit, fait souvent mouche avec ses compositions. Ce soir à partir de 21heures au Glacier Analakely. Une occasion à ne rater sous aucun prétexte, car on ne sait quand elle se renouvellera à nouveau. Outre les « Mi-sonne libre », « Mandalova mamangy » et « Lehilahy vraie marque »... La jeune femme va également jouer en avant-goût ses nouvelles compositions. Avis donc aux amateurs.

Bonara Be 67 ha. Jerry Marcoss remet l'ambiance "kawitry"

Jerry Marcoss n'a pas encore fini de séduire les Tananariviens ! Ce soir, il revient donc pour un live encore plus chaud. Un rendez-vous inédit où les amateurs de bonne ambiance ne seront pas déçus car Jerry Marcoss n'est nullement un novice dans l'art de mettre le feu à la scène et de créer une ambiance de tonnerre. Outre la reprise de ses grands succès et la reprise de quelques-uns des titres qu'il affectionne particulièrement, le chanteur dévoilera également ses nouvelles compositions. Pour tous les amateurs, rendez-vous est donc pris au Bonara-Be 67 ha.