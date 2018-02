Sénégal: Département de Dagana - Des centaines d'enfants handicapés ne disposent pas d'actes de naissance

Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Atoumane Kane Sy, chargé de communication de la Fédération régionale des personnes handicapées, est, quant à lui, revenu sur l'importance de cette rencontre inclusive et très réconfortante. Néanmoins, il a souligné que souvent certains handicapés, du fait de la marginalisation, perdent « leur dignité, qui est le socle de notre existence. Et souvent c'est ce qui les pousse à la mendicité ».

Cet atelier s'est tenu avec la participation d'Open society initiative for West Africa (Osiwa). Il avait pour but de partager le dispositif juridique relatif aux droits des personnes vivant avec un handicap et de renforcer les capacités des responsables, des associations de personnes à mobilité réduite dans le domaine du droit. Il a réuni des responsables venus des régions de Saint-Louis, de Louga, de Matam. Pour le Pr Mbissane Ngom, il est important que les personnes vivant avec un handicap soient sensibilisées sur leur droit. Ainsi, à son avis, « détenir un acte de naissance est un droit sacré, ce qui n'est pas le cas pour des centaines d'enfants handicapés qui n'ont pas d'actes de naissance dans le département de Dagana ». C'est pourquoi, souligne-t-il, il est important de tenir ces genres de rencontre pour parler aux acteurs et aussi lancer un appel aux parents.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.