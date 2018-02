Sénégal: Il y a quatre ans, le Groupe consultatif de Paris... - Le Sénégal réalise un taux de concrétisation de 124% avant terme - 3 729 milliards FCfa promis, 4 610 milliards FCfa décaissés

Le 24 février 2014, à Paris, vingt-quatre Ptf s'étaient engagés auprès du Sénégal à contribuer à hauteur de trois mille sept cent vingt neuf milliards quatre cent dix millions (3 729 410 000 000) de francs Cfa pour la concrétisation du Pap 2014-2018 du Pse. Quatre ans plus tard, ces mêmes bailleurs de fonds ont fait mieux que tenir leur parole : ils ont signé, avec le gouvernement, deux cent quatorze conventions d'un montant global de quatre mille six cent dix milliards deux cent cinquante sept millions quatre cent quarante cinq mille trente huit (4 610 257 445 038) de francs Cfa. Soit un taux net de concrétisation de 124% bien avant le terme fixé : fin 2018.

La Banque mondiale figure au premier rang des plus grands contributeurs avec 886 951 509 080 de FCfa. Elle est talonnée par la Banque islamique de développement (870 923 625 470), suivie de l'Agence française de développement (713 940 201 757), la Banque africaine de développement (482 649 555 475), l'Union européenne/Fed (378 079 538 500), le Japon (255 865 000 000), l'Usaid (241 383 843 040), la Banque européenne d'investissement (186 343 615 000), la Banque ouest-africaine de développement (146 024 000 000), le Canada (79 665 000 000), le Fonds saoudien (77 772 600 000).

La Banque mondiale, meilleur contributeur : 886 951 509 080 de FCfa

Au chapitre des meilleurs taux de concrétisation, la palme d'or revient au Fonds saoudien. A Paris, il avait annoncé une contribution de 9 000 000 000 de FCfa. Aujourd'hui, les Saoudiens ont fait plus de huit fois ce qu'ils avaient promis : 77 772 600 000 de FCfa, soit 864%. Ils sont suivis du Fonds Opep (344%), qui a finalement contribué à hauteur de 17 200 000 000 de FCfa, après avoir annoncé 5 000 000 000 de FCfa. La Corée du Sud (324%) a plus que triplé la contribution qu'elle avait annoncée : 56 650 200 000 de FCfa au lieu 17 500 000 000 de FCfa. En quatrième position, l'Agence française de développement (Afp) se signale avec un taux de concrétisation de 253% : 282 000 000 000 de FCfa annoncés en février 2014 ; 713 940 201 757 de FCfa décaissés à ce jour.

Le Japon (233%) n'est pas aussi en reste : 255 865 000 000 de FCfa contre 110 000 000 000 de FCfa.

Idem pour la Banque mondiale (177%) : 886 951 509 080 de FCfa au lieu de 500 000 000 000 de FCfa. Ensuite, viennent la Banque islamique de développement (Bid) avec 158% : 870 923 625 470 de FCfa contre 550 000 000 000 de FCfa ; le Fonds koweitien (153%) : 39 850 000 000 de FCfa contre 26 000 000 000 de FCfa ; les Pays-Bas (148%) : 10 568 782 336 de FCfa et non 7 150 000 000 de FCfa ; la Banque africaine de développement (121%) : 482 649 555 475 de FCfa contre 400 000 000 000 ; l'Italie (117%) : 34 995 305 950 de FCfa et non 29 930 000 000 de FCfa ; l'Allemagne (116%) : 41 981 248 000 de FCfa contre 36 080 000 000 de FCfa promis.

Le Fonds saoudien, meilleur taux de concrétisation : 864%

Enfin, il y a les contributeurs qui n'ont pas totalement ou pas du tout respecté les engagements pris à Paris le 24 février 2014. D'une part, il y a ceux qui ont concrétisé entre 95% et 57%. A ce lot figurent : la Banque européenne d'investissement (Bei) : 186 343 615 000 de FCfa alors qu'elle avait promis, 197 000 000 000 de FCfa ; l'Usaid : 241 383 843 040 au lieu de 262 500 000 000 de FCfa promis ; l'Union européenne/Fed : 378 079 538 500 de FCfa au lieu des 503 000 000 000 de FCfa attendus ; le Canada 79 665 000 000 de FCfa en lieu et place d'un engagement initial de 108 000 000 000 de FCfa ; la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) : 28 280 000 000 de FCfa et non 50 000 000 000 de FCfa.

D'autre part, quatre contributeurs se situent entre 47% et 06% de taux de concrétisation : le Fonds international de développement agricole (Fida) : 18 709 348 750 de FCfa sur 40 000 000 000 de FCfa promis ; la Banque ouest africaine de développement (Boad) : 146 024 000 000 de FCfa contre 350 000 000 000 de FCfa ; le Système des Nations-Unies (Snu) : 40 457 157 680 de FCfa contre 110 000 000 000 de FCfa ; l'Espagne : 1 966 914 000 de FCfa contre 32 000 000 000 de FCfa. Enfin, relevons que l'Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa), la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et le Fonds Abu Dhabi qui s'étaient engagés à donner respectivement 22 000 000 000 de FCfa, 75 000 000 000 de FCfa et 7 250 000 000 de FCfa n'ont, à ce jour, pas concrétisé leurs annonces de contribution.

CHINE, INDE, FONDS MONDIAL, TURQUIE, FAO, PORTUGAL, BELGIQUE, LUXEMBOURG, AUTRICHE, FONDS NORDIQUE DE DÉVELOPPEMENT, OIF : CES ONZE BAILLEURS QUI N'AVAIENT RIEN PROMIS, ONT, CEPENDANT, CONTRIBUÉ POUR 1 353 MILLIARDS DE FCFA

La volonté des bailleurs de fonds, dans l'accompagnement de la politique économique et sociale déclinée à travers le Pse, s'est poursuivie et s'est élargie. En effet, après le Groupe consultatif de Paris, un nombre important de conventions (trente-deux conventions pour un montant de 1 353 094 000 000 de FCfa) a été conclu avec des bailleurs qui, initialement, n'avaient annoncé aucune forme de contribution.

Il s'agit notamment de la Chine avec dix accords pour un montant de 884,909 milliards de FCfa ; de l'Inde qui totalise quatre conventions qui s'élèvent à 203,035 milliards de FCfa ; du Fonds mondial avec le financement d'un accord de 98,400 milliards de FCfa ; de la Turquie pour la construction du Cicad d'un coût de 87,914 milliards de FCfa ; de la Fao qui enregistre neuf conventions de projets d'une valeur de 49,659 milliards de FCfa ; du Portugal via la Banco Portugués de Investimento avec un appui de 7,952 milliards de FCfa ; de la Belgique pour 7,543 milliards de FCfa ; du Luxembourg pour 5 milliards de FCfa ; de l'Autriche avec 3,857 milliards de FCfa ; du Fonds nordique de développement pour un montant de 2,623 milliards de FCfa ; de l'Oif pour un montant de 2,200 milliards de FCfa.

Ce qui représente, au total, trente-deux conventions pour un montant de 1 353 094 000 000 de FCfa qui sont allés essentiellement (91,05%) à cinq secteur : infrastructures de transport (6 conventions de 830 675 665 096 de FCfa) ; énergie (1 convention de 116 000 000 000 de FCfa) ; santé et protection sociale (6 conventions de 110 941 178 620 de FCfa) ; hydraulique et assainissement (4 conventions de 94 369 343 500 de FCfa) ; agriculture (6 conventions de 80 140 134 000).

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - ENERGIE - HYDRAULIQUE ET ASSAINISSEMENT - AGRICULTURE - SANTE ET PROTECTION SOCIALE - EDUCATION ET FORMATION : LES SIX SECTEURS QUI ONT PRIS 83,18% DES 4 610 MILLIARDS DE FCFA

Au chapitre de la répartition de ces financements, par secteur, où sont allés les quatre mille six cent dix milliards deux cent cinquante sept millions quatre cent quarante cinq mille trente huit (4 610 257 445 038) de francs Cfa portés par deux-cent-quatorze (214) conventions de financement ?

Vingt-six conventions d'un montant 1 099 987 290 250 de FCfa sont allées aux infrastructures. Soit 23,86% des financements. Suivent l'énergie avec trente conventions d'un montant 736 192 797 125 de FCfa, l'hydraulique et l'assainissement (691 517 389 270 de FCfa), l'agriculture (635 859 756 350 de FCfa), la santé et la protection sociale (443 502 872 276 de FCfa), l'éducation et la formation (227 549 964 300 de FCfa), la bonne gouvernance et le développement local (137 691 943 420 de FCfa), l'habitat et le cadre de vie (117 302 752 200 de FCfa), l'appui budgétaire (116 711 520 000 de FCfa), la pêche (87 134 232 336 de FCfa), l'appui institutionnel (116 711 520 000 de FCfa), l'environnement (50 002 553 de FCfa), le tourisme (45 785 798 600 de FCfa), la paix et la sécurité (40 276 477 871 de FCfa), les télécommunications (39 987 138 720 de FCfa), l'élevage (18 420 000 000 de ), les mines (18 016 030 400 de FCfa), l'emploi (14 012 526 359 de FCfa), le secteur privé (5 800 000 000 de FCfa).

Ici, il apparait une prépondérance des domaines infrastructures de transport (23,86%), de l'énergie (15,97%), de l'hydraulique et assainissement (15,00%), de l'agriculture (13,79%), de la santé et protection sociale (9,62%) ainsi que de l'éducation et formation (4,94%).

Ces six secteurs concentrent près de 83,18% du montant des conventions conclues depuis la tenue du Groupe consultatif pour le financement du Pap 2014-2018 du Pse.