Afrique: Indice de liberté économique 2018 - Le Sénégal, 23ème pays africain

Le Sénégal s'est classé 23ème pays africain dans l'édition 2018 de son « index of economic freedom » qui mesure, depuis 1995, la liberté économique dans le monde. Sur le plan mondial, notre pays est à la 126ème place avec 55,7 points, loin derrière l'Ile Maurice (75,1 points) 1er africain et le Botswana (69,9 points) deuxième et le Rwanda (69,1 points) troisième.

Cette étude, commanditée par « The Heritage Foundation », un "think tank" et lobby américain basé à Washington, se fonde sur 12 facteurs quantitatifs regroupés en quatre grandes catégories. Il s'agit notamment de l'État de droit (le droit de propriété, l'intégrité du gouvernement, l'efficacité judiciaire) ; la prépondérance du gouvernement (les dépenses publiques, la pression fiscale, la santé fiscale) ; l'efficacité réglementaire (la liberté des affaires, la liberté de travail, la liberté monétaire) ; les marchés ouverts (la liberté commerciale, la liberté d'investissement, la liberté financière). En ce qui concerne le classement 2018, le haut du tableau est occupé par Hong Kong (1er), Singapour (2ème), la Nouvelle-Zélande (3ème), la Suisse (4ème), l'Australie (5ème), et l'Irlande (6ème). Il s'agit là des seules économies considérées comme véritablement « libres » par l'index 2018 sur la liberté économique.

S'agissant de l'Afrique subsaharienne, la plupart des 47 économies se classent dans la catégorie considérée comme « pratiquement pas libre ». En outre, la moitié des économies considérées comme « répressives » dans le monde (12 sur 21) se trouvent également en Afrique subsaharienne. En vue d'illustrer la corrélation entre le revenu par habitant et la liberté économique, le rapport indique que le Pib moyen par habitant pondéré en fonction de la population est seulement de 3.891 dollars en Afrique subsaharienne, soit le niveau le plus bas de toutes les régions. Pour The Heritage Foundation, cette situation est due essentiellement à la faiblesse de l'État de droit, à une protection insuffisante des droits de propriété, ainsi qu'au copinage et à la corruption endémique.

En Afrique du Nord, le pays le mieux classé est le Maroc qui se retrouve dans la catégorie des économies « modérément libres ». Suivi de la Tunisie et de l'Égypte qui se classent dans la catégorie des économies « pratiquement pas libres ». Et enfin de l'Algérie qui, selon le rapport, constitue une économie « répressive ».