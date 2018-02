Sénégal: Procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar - L'Aje détecte de nouveaux éléments qui enfoncent les prévenus

L'Agent judiciaire de l'Etat (Aje) a relevé de nouveaux éléments dans les plaidoiries de la défense qui permettent de caractériser les délits de faux pour lesquels Khalifa Ababacar Sall, le maire de Dakar, et ses co-prévenus sont poursuivis.

Revoilà l'agent judiciaire de l'Etat (Aje). Après les plaidoiries de la défense hier, Antoine Diome a repris la parole pour s'exercer à déconstruire tous les arguments des avocats des prévenus et de la ville de Dakar. Antoine Diome s'est attelé à décortiquer, point par point, les plaidoiries des avocats de la défense et de la mairie de Dakar. L'Aje a dit « apprécier les efforts de construction intellectuelle des avocats des prévenus ». Cependant, il a pu trouver des passages qui, selon lui, ne font qu'enfoncer les prévenus. D'après Antoine Diome, il y a dans leurs plaidoiries « des éléments qui permettent d'entrer en voie de condamnation. C'est le cas notamment quand Me Bamba Cissé a voulu élaguer le faux en brandissant les factures de mil et de riz de 2011 à 2012 ».

Dans ces papiers justificatifs soulevés par l'avocat, la tonne de riz est facturée à 230.000 FCfa et celle de mil à 258.000 FCfa. Pour l'avocat, c'est rare de voir au Sénégal une tonne de mil qui coûte plus cher qu'une tonne de riz. Ce point dans la plaidoirie a été bien noté par le représentant de l'Etat. Et hier, il n'a pas manqué de le souligner. Selon lui, il y a encore un défaut de véracité dans les factures pour décaisser l'argent de la caisse d'avance. Ce passage dans la plaidoirie de Me Bamba Cissé est, à son avis, un élément supplémentaire apporté au procureur de la République dans la caractérisation du faux. « On s'entremêle pour nous indiquer que le faux est tellement caractérisé que les prix de la tonne de mil ne correspondaient pas à la réalité du marché », a souligné Antoine Diome.

Le second passage relevé par l'agent judiciaire de l'Etat est quand un avocat de la défense a, dans sa plaidoirie, dit ceci : « Mon client est responsable, mais il n'est pas coupable ». Antoine Diome ne laisse pas passer un tel aveu de taille. « Mais de quoi est-il responsable ? » s'est demandé le représentant de l'Etat qui donne des pistes à exploiter au procureur de la République Serigne Bassirou Guèye. Ce dernier doit apporter la réplique ce matin.

Une partie civile sans préjudice

En outre, l'Aje a aussi abordé le point sur la constitution de partie civile de l'Etat. D'après les conseils de la ville de Dakar, l'Etat du Sénégal n'a pas sa place dans ce procès car il n'a subi aucun préjudice dans cette affaire. Ainsi ont-ils demandé au juge Malick Lamotte de le débouter de sa constitution de partie civile. Mais Antoine Diome a apporté la réplique. Devant le juge, il a refusé qu'on taxe l'Etat du Sénégal de « partie civile fausse » ou « d'intrus » dans ce procès.

Répondant d'abord aux avocats des prévenus, l'agent judiciaire de l'Etat a rappelé que ces derniers sont « les premiers à nous demander de présenter nos observations sur la demande de liberté provisoire » du maire de Dakar. « Pour rétablir la vérité historique des faits, je vous rappelle que les avocats des prévenus étaient les premiers à nous saisir d'une correspondance », a-t-il tenu à préciser. Après les avocats de Khalifa Sall et de ses co-prévenus, l'agent judiciaire de l'Etat se retourne vers la partie civile de la ville de Dakar.

Antoine Diome a révélé que pendant toute sa carrière, c'est la première fois qu'il voit dans un procès une partie civile qui refuse d'admettre l'existence d'un préjudice. « En droit, pour prétendre être partie civile, il faut au moins alléguer un préjudice. Votre place était à nos côtés pour concourir ensemble à la réparation du préjudice. Nous ne voulons prendre la place de personne. En droit, rien n'exclut qu'il y ait deux parties civiles qui réclament ensemble la réparation d'un préjudice », a informé Antoine Diome.

En effet, si la partie civile de la ville de Dakar indique que la mairie n'a subi aucun préjudice, c'est parce qu'elle ne veut pas avouer l'existence d'une infraction, a accusé le représentant de l'Etat. Pour terminer sur ce point, l'Aje a informé que la partie civile de l'Etat est belle est bien recevable. Antoine Diome a terminé son intervention en réitérant, devant le juge, le paiement d'un double préjudice : moral et matériel d'un montant de 6,830 milliards de FCfa.

LA DÉFENSE INSISTE SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ

Les avocats de la défense étaient les derniers à plaider dans le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Ils ont terminé, hier, leur passage suite aux plaidoiries de Mes Borso Pouye et Doudou Ndoye. Me Pouye a d'abord relevé les exceptions de nullité de la procédure. Selon le conseil, le règlement numéro 5 de l'Uemoa qui exige la présence de l'avocat dès l'interpellation n'a pas été respecté dans cette affaire.

Selon l'avocat, Khalifa Ababacar Sall et ses co-prévenus n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un conseil. La seconde exception soulevée par Me Borso Pouye est « l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Etat ». Pour elle, l'Etat n'a pas sa place dans ce procès. Pour cela, a expliqué l'avocat, c'est après la fin des plaidoiries sur les exceptions que l'agent judiciaire de l'Etat a brandi des pièces de la Senelec pour montrer qu'il doit être là.

Son confrère de la défense, Me Doudou Ndoye a estimé que l'Aje judiciaire de l'Etat doit répondre aux questions de la défense. D'après le conseil du maire de Dakar, « dans aucun système moderne, on ne peut admettre qu'on ne pose pas des questions à la partie civile ». « Dans aucun pays de droit, on ne peut admettre cela. C'est contraire à tous les principes de droit dans le monde », a fustigé Me Ndoye. L'avocat a demandé la relaxe de tous les prévenus car, à son avis, « il n'y a aucune pièce justificative qui a été trouvé » pour prouver le faux.