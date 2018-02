Sénégal: Institut polytechnique de Saint-Louis - 16 ingénieurs en Génie électromécanique reçoivent leur diplôme

Cinq ans après sa création, l'Institut polytechnique de Saint-Louis (Ipsl) sort la première promotion d'ingénieurs en Génie électromécanique.

Une cérémonie de graduation des étudiants de la 1ère promotion de l'Institut polytechnique de Saint-Louis s'est déroulée le 22 février 2018 à l'auditorium de l'Ugb 2. C'était sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Pr Mary Teuw Niane, par ailleurs parrain de cette promotion forte de 16 ingénieurs en Génie électronique. En présence du recteur Baydallaye Kâne, du directeur de l'institut, Dr André Faye, et de plusieurs autres invités, le Pr Mary Teuw Niane a vivement félicité le recteur de l'Ugb et l'ensemble des professeurs et personnels administratifs, techniques et de service de cette institution universitaire pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer en vue de maintenir le label d'excellence de l'Ugb.

« Vous avez profondément à cœur le prestige de l'Ugb que vous servez avec désintéressement », a-t-il dit à l'égard des travailleurs de l'Ugb qui ont reçu des compliments pour les résultats obtenus à l'issue de cette formation de 16 ingénieurs. C'est la raison pour laquelle, a-t-il précisé, le ministère de l'Enseignement supérieur va continuer à appuyer tous les projets académiques de l'Ugb et compte poursuivre sa politique d'extension du campus pédagogique et social dans le but d'améliorer constamment les capacités d'accueil et l'environnement de travail à l'Ugb.

Le Pr Niane s'est réjoui du choix porté sur lui pour être le parrain de cette première promotion de l'Ipsl. Il s'est dit particulièrement impressionné par la réactivité dont cet institut a fait preuve en articulant ses plateformes de formation avec le monde réel. Il a rappelé que, depuis octobre 2012, deux filières de formation sont offertes par cet institut, dont un diplôme en Génie électronique et un autre en Génie civil. Et dans les années à venir, de nouvelles filières en Génie informatique et Télécommunications, en Génie biomédicale, en Energie et Environnement vont renforcer le système de formation mis en place dans cet institut.

Le ministre s'est dit fier d'avoir entendu le recteur Baydallaye Kâne déclarer que l'Ugb doit faire partie du Top 50 des meilleures universités du monde, du Top 5 des meilleures universités africaines.

Mary Teuw Niane a aussi annoncé la sortie, avant la fin de cette année académique, de la première promotion des docteurs en Médecine de l'Ufr des Sciences de la santé de l'Ugb.