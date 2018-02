Cote d'Ivoire: As Oumé - On a retrouvé Aka Konin

Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Et puis les choses sont allées très vite par la suite au plan scolaire. « Je faisais déjà les études. Quand je jouais à l'As Oumé, Bohé Cyrille, Nguetta Denos et moi, étions élèves au lycée moderne de Dimbokro. Entre la passion pour le football et les études, l'école a pris le dessus. Dieu merci, mon choix s'est avéré judicieux parce qu'aujourd'hui, je ne croule certes pas sur de l'or, mais je suis à l'abri du besoin avec ma petite famille », s'est justifié l'ancien protégé de feu Robert Haddad.

« Mes coéquipiers Dessou Théodore, Yao Kouassi Mathurin, Betra Monoko Aimé, Awely Gérard, Biagné Adolphe, N'guetta Dénos, Okou Charles et autres Agbadou Daniel... , on a contraint l'Africa sports de Simplice De Messé Zinsou au nul (0-0) au terme d'un match héroïque au stade Haddad Robert d'Oumé. C'était extraordinaire », se souvient-il encore.

« C'est vrai que la fonction me tient trop souvent éloigné de mes anciens partenaires, mais lorsque j'ai un petit moment, je n'hésite pas à les retrouver pour passer le temps et ressasser les beaux vieux souvenirs », reconnaît-il.

L'ancien footballeur, Conservateur principal, muséologue et doctorant en Culture et développement, toujours parti pour défendre les intérêts culturels de la Côte d'Ivoire, n'oublie pas pour autant de retrouver ses anciens coéquipiers de championnat le temps d'un week-end.

