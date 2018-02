Démontrer un leadership et un engagement de haut niveau d'une part, fixer des priorités d'action, aux fins… Plus »

Les travaux qui se tiennent à Jacqueville ont donc pour but de finaliser les travaux déjà fait au niveau de l'Ins en y apportant, le cas échéant les précisions et autres corrections nécessaires.

Dans le cadre de la préparation de ce rendez-vous d'importance, plusieurs actions ont été menées. Au niveau de l'Ins, l'état des données quantitatives et qualitatives issue d'informations de sources administratives et d'après ses propres enquêtes a été fait et a permis de dégager une matrice d'indicateurs. Les travaux sur cette matrice qui comporte deux cent trente indicateurs ont permis d'avoir une esquisse de la situation de référence des indicateurs au niveau de la Côte d'Ivoire et d'en permettre à terme le suivi à travers la mise en œuvre des politiques et des plans sectoriels, tel qu'il est indiqué dans les termes de référence de l'atelier.

Les travaux organisés à l'intention des parties prenantes du Système de statistique national (Ssn) et des Partenaires au Développement ont pour objet la validation des indicateurs des Objectifs de développement durable (Odd) en Côte d'Ivoire pour les années 2014, 2015 et 2016.

