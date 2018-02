Ile Maurice: Il a caché de la drogue dans du biryani - Un officier de prison plaide coupable

Cet officier affecté à la New Wing de la prison de Beau-Bassin est accusé d'avoir caché du cannabis et des psychotropes dans son garde-manger qui contenait du biryani. Les faits se sont produits en 2013, alors qu'il effectuait le night shift.

Il a plaidé coupable sous quatre accusations, dont Dangerous Drug with aggravating circumstances: possession of cannabis for the purpose of delivery. Le procès intenté au gardien de prison Pheerunggee Sheik Mauhazam a été appelé le jeudi 22 février devant la cour intermédiaire.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.