Sénégal: Préservation des ressources halieutiques - Le pays compte renforcer la réglementation des chaluts de pêche industrielle

La Direction de la protection et de la surveillance des pêches (Dpsp) clôture, aujourd'hui, un atelier de validation des arrêtés renforçant la réglementation des chaluts de pêche industrielle.

Afin d'amoindrir la capture d'espèces dont la taille et le poids sont inférieurs aux minima autorisés ainsi que la capture et la commercialisation d'espèces non définies par les options de la licence de pêche attribuée, entre autres, le Sénégal, à travers la Direction de la protection et de la surveillance des pêches, travaille à renforcer la réglementation des chaluts de pêche industrielle. Objectif : protéger les espèces halieutiques à travers des techniques de pêche qui assurent une exploitation durable et rationnelle des ressources. Une rencontre réunit les acteurs de la pêche et les techniciens du ministère de la Pêche et de l'Economie maritime. Ils vont échanger sur les normes techniques de sélectivité des chaluts de pêche industrielle et valider le projet d'arrêté pour le renforcement de la réglementation des chaluts de pêche utilisés dans les eaux sous juridiction sénégalaise. La Direction de la protection et de la surveillance des pêches est accompagnée dans ce programme par l'Usaid.

Pour son directeur, le Capitaine de Vaisseau Mamadou Ndiaye, le secteur fait face à une crise environnementale et socioéconomique qui menace la survie des communautés de pêche, risque de compromettre l'approvisionnement en poisson des populations et de l'industrie halieutique et plus généralement, la contribution du secteur à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté. Une évolution défavorable liée à la surpêche entraînant ainsi une surexploitation des principales espèces marines dont les captures ont chuté en moyenne de 32 % entre 2000 et 2014.

Une situation à laquelle s'ajoute l'inadaptation de la réglementation aux exigences d'une bonne gestion des ressources halieutiques. « Il était devenu nécessaire de le réadapter et de prévoir un cadre d'actions plus approprié afin de permettre aux autorités compétentes, chargées de la protection et de la surveillance des pêches, d'assurer une exploitation durable des ressources halieutiques dans le respect par les exploitants de la réglementation en vigueur », a dit Mamadou Ndiaye. Une préoccupation que devrait prendre en charge la loi du 13 juillet 2015 qui institue le principe de la cogestion des pêcheries artisanales, le durcissement des sanctions, le renforcement des plans d'aménagement des pêcheries, le principe de précaution et la démarche participative.

Cependant, ce texte n'a pas pris en compte certains aspects importants notamment les normes techniques de montage de certains agréments du chalut de pêche industrielle. Les observateurs notent que la réglementation est « muette en ce qui concerne le rapport d'armement, paramètre déterminant pour définir le niveau d'ouverture des mailles des engins de pêche afin de permettre une bonne sélectivité de l'engin ». Pour corriger cette faiblesse, les services du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime et les industriels ont pris l'initiative de mettre au point des dispositifs de réduction des prises accessoires et des rejets en mer provoqués par l'action des chaluts. Pour M. Ndiaye, il s'agit d'œuvrer pour la préservation de l'espèce à travers une pêche responsable qui épargne les poissons de petite taille. Le Sénégal est accompagné, dans ce programme, par l'Usaid-Comfish dont le chargé de la pêche illégale, non déclarée et non réglementaire (INN), Mamadou Diallo, a rappelé l'engagement de son organisation à aider l'État du Sénégal à mettre en œuvre la Lettre de politique sectorielle du développement de la pêche et de l'aquaculture.